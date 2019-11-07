Família pede ajuda para localizar na Espanha taxista que morou no ES

José Miro Pereira dos Santos desapareceu em Barcelona, na Espanha Crédito: Arquivo pessoal

Há pouco mais de um ano, o taxista José Miro Pereira dos Santos, de 44 anos, saiu de Vitória para morar em Barcelona, na Espanha pela segunda vez. O homem, que é baiano, mas morou na capital capixaba por mais de 20 anos, tinha o hábito diário de se comunicar com a ex-esposa e a filha que moram no Estado, e também com a irmã, Geane Santos Salles, que reside em Teixeira de Freitas, na Bahia.

Desde a última sexta-feira (01), os familiares de José Miro, conhecido como baiano, perderam o contato com ele. Ligações e mensagens enviadas não são mais atendidas pelo taxista, o que deixou a família preocupada com o paradeiro dele, como explicou a irmã, que é psicóloga.

"Às 13 horas do dia primeiro foi a última vez que falamos com ele. Ligamos, mas cai direto na caixa postal. Na última vez que conseguimos contato com o José Miro, ele disse que havia tido uma discussão com uma das pessoas com quem morava lá na Espanha" Geane Santos Salles - Psicóloga e irmã de José Miro

De acordo com a irmã, José Miro já havia morado na Espanha anteriormente, mas regressou ao Estado. Nesta segunda ida à Europa, ele morou nos fundos de uma igreja evangélica, mas depois se mudou de moradia. Segundo a família, Baiano trabalhava como ajudante de obras na Espanha.

"Ele já tinha ido para lá. Voltou, ficou um tempo aqui em Teixeira, depois mudou-se novamente para o Espírito Santo, onde morou na Ponta da Fruta e por último em Coqueiral de Itaparica. Em novembro do ano passado ele foi sozinho para a Espanha e conseguiu um espaço para ficar em uma igreja. Depois ele se mudou para a casa de um casal de Honduras", detalhou Geane.

CONFUSÃO

Em contato com pessoas que conviviam com José Miro em Barcelona, a família soube que ele entrou em luta corporal com o hondurenho. "Soubemos que houve briga do meu irmão com esse homem hondurenho por conta de ciúmes que ele tinha da esposa. Parece que meu irmão quebrou um dedo nessa briga e procurou um hospital. Ele só havia me dito que tinha discutido, mas não brigado. Foi então que ficamos mais preocupados, pois depois desse fato ele desapareceu. Achamos que pode ter ocorrido algo pior, até mesmo um crime", disse Geane.

Na manhã desta quinta-feira Geane entrou em contato com o consulado brasileiro na Espanha para informar o desaparecimento do irmão e solicitar ajuda para encontrá-lo. "Eles me orientaram a registrar um boletim de ocorrência. Fiz nesta manhã aqui em Teixeira de Freitas, mas como aqui não tem representação da Polícia Federal, terei de fazer um segundo. Irei a Porto Seguro e depois repassarei ao consulado. Estamos aflitas com a falta de informações", disse a familiar.