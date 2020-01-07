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Adolescente de Gurigica que estava desaparecida é encontrada por familiares

Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, foi localizada na residência de parentes do companheiro da mãe, que é separada do pai da menina

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:26
Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, está desaparecida Crédito: Arquivo pessoal
A adolescente Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, que estava desaparecida, foi encontrada por seus familiares na noite desta segunda-feira (6).
A menina desapareceu após sair da casa do pai, com quem mora em Gurigica, Vitória, sem avisar, na manhã do último domingo (5). O pai, o pintor Silvano Costa, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, também na Capital.
A adolescente enfrenta depressão e chegou a ficar internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, por causa da doença.

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Familiares conseguiram localizá-la na Serra, na residência de parentes do companheiro da mãe, que é separada do pai de Stéfany.
Segundo Silvano, a filha está bem. "A mãe dela estava na Bahia e retornou para procurá-la. Acabou encontrando na casa de um desses parentes. Ainda não vi minha filha, mas sei que ela está bem. Estamos aliviados e gratos pela ajuda de todo mundo", relatou o pintor.

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