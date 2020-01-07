Adolescente de Gurigica que estava desaparecida é encontrada por familiares

A adolescente Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, que estava desaparecida, foi encontrada por seus familiares na noite desta segunda-feira (6).
A menina desapareceu após sair da casa do pai, com quem mora em Gurigica, Vitória, sem avisar, na manhã do último domingo (5). O pai, o pintor Silvano Costa, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, também na Capital.
A adolescente enfrenta depressão e chegou a ficar internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, por causa da doença.
Familiares conseguiram localizá-la na Serra, na residência de parentes do companheiro da mãe, que é separada do pai de Stéfany.
Segundo Silvano, a filha está bem. "A mãe dela estava na Bahia e retornou para procurá-la. Acabou encontrando na casa de um desses parentes. Ainda não vi minha filha, mas sei que ela está bem. Estamos aliviados e gratos pela ajuda de todo mundo", relatou o pintor.