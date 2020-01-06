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Adolescente desaparece após sair de casa em Gurigica, em Vitória

O pai da menina contou que a filha enfrenta uma depressão e chegou a ficar internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 14:49
Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, está desaparecida Crédito: Arquivo pessoal
A família da adolescente Stéfany dos Santos Costa, de 15 anos, viveu um drama neste início de ano. A menina desapareceu após sair de casa sem avisar na manhã deste domingo (05). Desde então, Stéfany, que mora com o pai e irmãos em Gurigica, Vitória, não era mais vista. Por volta das 21h40 de segunda-feira (06), a família conseguiu localizá-la.
Pai da menina, o pintor Silvano Costa registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, também na Capital.
O pintor contou que a filha enfrenta uma depressão e chegou a ficar internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, por causa da doença.
"Passei a madrugada inteira acordado, desesperado, procurando e entrando em contato com os amigos dela que conheço. Sou da igreja e pedimos ajuda para muitas pessoas de lá, mas até agora não temos nenhuma notícia", lamentou o pai.

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