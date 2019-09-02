Frases que não devemos dizer a uma pessoa com depressão

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depressão, doença que causa distúrbios de humor e de vontade, muitas vezes surge de forma silenciosa e quase imperceptível. Tristeza profunda, falta de interesse, sensação de que nada faz sentido. A, doença que causa distúrbios de humor e de vontade, muitas vezes surge de forma silenciosa e quase imperceptível.

Apesar de multifatorial, envolvendo questões genéticas e ambientais, é possível ajudar tendo empatia e diálogo. Mas é preciso ter cuidado, pois o que parece uma simples frase pode influenciar o destino de uma vida.

(veja ao final do texto). Para iniciar o "Setembro Amarelo" , campanha brasileira de prevenção ao suicídio criada em 2015, a reportagem do Gazeta Online selecionou 10 frases que devemos evitar dizer para pessoas com depressão

O QUE É DEPRESSÃO?

Antes de conhecer as frases que devem ser evitadas, o psiquiatra Valber Dias Pinto explica o que é depressão. Segundo ele, a doença é um problema biológico, tendo múltiplos fatores genéticos e ambientais.

"Trata-se de uma deficiência de alguns neurotransmissores do sistema nervoso central, além de fatores sociais e ambientais que fazem com que a pessoa perca amparo social, os motivos para viver e a certeza que os problemas serão resolvidos...", conta.





Orientações da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo Crédito: Divulgação

BOM SENSO E EMPATIA

O médico afirma que não existe frase proibida, mas que é preciso bom senso e empatia na hora de falar algo. Segundo Valber, as pessoas costumam reconhecer o distúrbio do humor no depressivo, mas há ainda o distúrbio da vontade, que faz com que a pessoa não tenha motivação para fazer qualquer coisa.

" que deve ser entendido é que uma pessoa que está deprimida não deixa de fazer as coisas porque ela quer. Na verdade, ela está com um distúrbio da vontade, que é exatamente a depressã" Valber Dias Pinto, psiquiatra - Cargo do Autor

"Além da tristeza, ela tem uma dificuldade de sentir prazer nas coisas. E é esse prazer que nos faz ter motivação. Ou seja, o deprimido não faz por mal", completa o psiquiatra.

Por esse motivo, ele afirma que não adianta forçar a barra com frases, como: "Para de drama". Esse tipo de afirmação tem poder destrutivo, colocando ainda mais culpa em quem sofre com depressão.

"Esse tipo de frase não agrega e não traz nenhum tipo de benefício ao tratamento. Na verdade, o paciente precisa ser ouvido e acolhido pela família, amigos e profissionais", explica.