Corpo de criança de 4 anos que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado
Após dois dias de buscas no Rio Cricaré, no Norte do Espírito Santo, o corpo de Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atua nas buscas desde o desaparecimento da criança.
O pequeno Davi Lucas desapareceu na tarde do último domingo (5), quando brincava à beira do Rio Cricaré, na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus, no Norte do Estado. Ele estava no local acompanhado dos pais e de outros familiares.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado boiando a cerca de cem metros do local onde a criança desapareceu. As buscas foram retomadas por volta das 9h e com o rio no nível mais baixo foi possível avistar a criança.
Equipes da Polícia Militar também estiveram no local assim que o corpo foi localizado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
OPERAÇÃO DE BUSCAS
As buscas pelo pequeno Davi Lucas começaram ainda na tarde do último domingo (5). Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram realizando buscas na água e também nas margens do rio, local com bastante vegetação que também estava sendo vistoriada.
Nesta segunda-feira (6), equipes com mergulhadores especializados e duas embarcações realizaram os trabalhos durante todo o dia para tentar localizar a criança. As buscas foram acompanhadas de perto pela mãe, o pai e outros familiares.