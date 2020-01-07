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Tragédia em São Mateus

Corpo de criança de 4 anos que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado

O pequeno Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, desapareceu quando estava na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira (7), quando os Bombeiros encontraram o corpo do menino

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 11:14
Data: 07/01/2020 - ES - São Mateus - Corpo de criança que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado boiando Crédito: Raphael Verly / Acervo pessoal
Corpo de criança de 4 anos que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado
Após dois dias de buscas no Rio Cricaré, no Norte do Espírito Santo, o corpo de Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atua nas buscas desde o desaparecimento da criança.
O pequeno Davi Lucas desapareceu na tarde do último domingo (5), quando brincava à beira do Rio Cricaré, na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus, no Norte do Estado. Ele estava no local acompanhado dos pais e de outros familiares.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado boiando a cerca de cem metros do local onde a criança desapareceu. As buscas foram retomadas por volta das 9h e com o rio no nível mais baixo foi possível avistar a criança.
Equipes da Polícia Militar também estiveram no local assim que o corpo foi localizado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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OPERAÇÃO DE BUSCAS

As buscas pelo pequeno Davi Lucas começaram ainda na tarde do último domingo (5). Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram realizando buscas na água e também nas margens do rio, local com bastante vegetação que também estava sendo vistoriada.
Nesta segunda-feira (6), equipes com mergulhadores especializados e duas embarcações realizaram os trabalhos durante todo o dia para tentar localizar a criança. As buscas foram acompanhadas de perto pela mãe, o pai e outros familiares.

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