Data: 07/01/2020 - ES - São Mateus - Corpo de criança que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado boiando Crédito: Raphael Verly / Acervo pessoal

Your browser does not support the audio element. Corpo de criança de 4 anos que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado

Após dois dias de buscas no Rio Cricaré, no Norte do Espírito Santo, o corpo de Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atua nas buscas desde o desaparecimento da criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado boiando a cerca de cem metros do local onde a criança desapareceu. As buscas foram retomadas por volta das 9h e com o rio no nível mais baixo foi possível avistar a criança.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local assim que o corpo foi localizado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

OPERAÇÃO DE BUSCAS

As buscas pelo pequeno Davi Lucas começaram ainda na tarde do último domingo (5). Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram realizando buscas na água e também nas margens do rio, local com bastante vegetação que também estava sendo vistoriada.