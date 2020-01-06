Criança de 4 anos desaparece após cair no Rio Cricaré em São Mateus
Uma criança de 4 anos desapareceu quando brincava na beira do Rio Cricaré, na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus, na região Norte do Estado. Davi Lucas Cardoso dos Santos estava no local acompanhado dos pais.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local para atender a uma ocorrência de possível afogamento. Aos militares, familiares contaram que a criança estava brincando quando caiu no rio e foi levada pela correnteza.
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de salvamento aquático foram até a região e realizaram buscas até o fim da tarde deste domingo (5), mas Davi não foi encontrado. Na manhã desta segunda-feira (6), duas equipes, com embarcações retornaram à cachoeira e continuam realizando trabalho para tentar localizar a criança, que ainda não foi encontrada.
As buscas se concentram em uma parte do rio onde a criança desapareceu. O local possui uma área de vegetação nas margens, que também está sendo vistoriada, além das buscas na água.
A mãe, o pai e outros familiares da criança acompanham de perto o trabalho de buscas realizado pelo Corpo de Bombeiros. Davi Lucas completou 4 anos no último dia 25 de dezembro. Ele é filho único do casal, que frequentava o lugar pela segunda vez.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte