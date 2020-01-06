Nesta segunda-feira (6), duas equipes retornaram à cachoeira e continuam realizando trabalho para tentar localizar a criança Crédito: Raphael Verly / Acervo pessoal

Your browser does not support the audio element. Criança de 4 anos desaparece após cair no Rio Cricaré em São Mateus

Uma criança de 4 anos desapareceu quando brincava na beira do Rio Cricaré, na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus , na região Norte do Estado. Davi Lucas Cardoso dos Santos estava no local acompanhado dos pais.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local para atender a uma ocorrência de possível afogamento. Aos militares, familiares contaram que a criança estava brincando quando caiu no rio e foi levada pela correnteza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de salvamento aquático foram até a região e realizaram buscas até o fim da tarde deste domingo (5), mas Davi não foi encontrado. Na manhã desta segunda-feira (6), duas equipes, com embarcações retornaram à cachoeira e continuam realizando trabalho para tentar localizar a criança, que ainda não foi encontrada.

Davi Lucas estava no local acompanhado dos pais quando desapareceu na tarde deste domingo (5) Crédito: Arquivo pessoal

As buscas se concentram em uma parte do rio onde a criança desapareceu. O local possui uma área de vegetação nas margens, que também está sendo vistoriada, além das buscas na água.

A mãe, o pai e outros familiares da criança acompanham de perto o trabalho de buscas realizado pelo Corpo de Bombeiros. Davi Lucas completou 4 anos no último dia 25 de dezembro. Ele é filho único do casal, que frequentava o lugar pela segunda vez.