Corpo de jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é encontrado

Desde que o desaparecimento do jovem foi comunicado, equipes de guarda-vidas e também do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mar, mas sem sucesso. Nesta quinta-feira (2), uma equipe especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares para auxiliar nos trabalhos, mas as buscas precisaram ser interrompidas por causa da força do mar.