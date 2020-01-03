Corpo de jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é encontrado
Yago desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga na tarde da última quarta-feira (1º), quando estava na água com amigos e familiares. Segundo testemunhas, ele teria começado a se afogar e não retornou mais para a superfície.
Desde que o desaparecimento do jovem foi comunicado, equipes de guarda-vidas e também do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mar, mas sem sucesso. Nesta quinta-feira (2), uma equipe especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares para auxiliar nos trabalhos, mas as buscas precisaram ser interrompidas por causa da força do mar.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.