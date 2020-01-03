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Linhares

Corpo de jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é encontrado

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Yago foi localizado na praia de Cacimbas, também no litoral de Linhares

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 10:39
Yago Sousa desapareceu na última quarta-feira (1º), na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta
Corpo de jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é encontrado
O corpo do jovem Yago Sousa Costa, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (3), na praia de Cacimbas, também no litoral de Linhares, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que já enviou uma equipe ao local.
Yago desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga na tarde da última quarta-feira (1º), quando estava na água com amigos e familiares. Segundo testemunhas, ele teria começado a se afogar e não retornou mais para a superfície.
Desde que o desaparecimento do jovem foi comunicado, equipes de guarda-vidas e também do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mar, mas sem sucesso. Nesta quinta-feira (2), uma equipe especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares para auxiliar nos trabalhos, mas as buscas precisaram ser interrompidas por causa da força do mar.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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