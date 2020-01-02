Jovem de 19 anos some no mar de Pontal do Ipiranga

Pontal do Ipiranga: jovem de Crédito: Luiz Zardini

Um jovem de 19 anos desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga, Linhares , no Litoral Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros disse que o rapaz, identificado Yago Sousa Costa, estava na água com amigos e familiares quando teria começado a se afogar e não retornou para a superfície.

Os amigos da vítima acionaram as equipes de salvamento de guarda-vidas da região, que começaram as buscas inclusive com apoio de um barco cedido por pescadores de Pontal do Ipiranga. A procura se estendeu até o início da noite desta quarta, mas o jovem não foi localizado.

Equipes dos bombeiros continuarão na praia durante a madrugada na esperança que Iago apareça. Caso contrário, as buscas no mar serão retomadas no início da manhã desta quinta-feira (2), com auxílio de especialistas em mergulho do Corpo de Bombeiros de Vitória.