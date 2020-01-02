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Linhares

Jovem de 19 anos some no mar de Pontal do Ipiranga

Identificado como Yago Sousa Costa, o rapaz teria desaparecido na água da praia em Linhares onde estava com amigos e família nesta quarta-feira (1º)

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 21:54
Pontal do Ipiranga: jovem de  Crédito: Luiz Zardini
Um jovem de 19 anos desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga, Linhares, no Litoral Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (1º).
O Corpo de Bombeiros disse que o rapaz, identificado Yago Sousa Costa, estava na água com amigos e familiares quando teria começado a se afogar e não retornou para a superfície.

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Os amigos da vítima acionaram as equipes de salvamento de guarda-vidas da região, que começaram as buscas inclusive com apoio de um barco cedido por pescadores de Pontal do Ipiranga. A procura se estendeu  até o início da noite desta quarta, mas o jovem não foi localizado.
Equipes dos bombeiros continuarão na praia durante a madrugada na esperança que Iago apareça. Caso contrário, as buscas no mar serão retomadas no início da manhã desta quinta-feira (2), com auxílio de especialistas em mergulho do Corpo de Bombeiros de Vitória.
(Reportagem por João Henrique Castro)

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