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Guriri

Motorista invade ponto de ônibus e atropela 5 pessoas após réveillon no ES; veja vídeo

Carro atropelou cinco pessoas que estavam no ponto lotado em Guriri, São Mateus. Motorista fugiu mas foi perseguido e preso. Ele confessou à Polícia Militar que ingeriu bebida alcoólica

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 17:52
Um motorista foi preso após invadir de carro um ponto de ônibus lotado e atropelar cinco pessoas na madrugada após o réveillon em Guriri, São Mateus, Norte do Estado. Após a colisão, nesta quarta-feira (1°), Kleber Luiz Lenzi do Nascimento fugiu, mas foi perseguido por policiais militares e capturado. A polícia diz que ele confessou estar embriagado. 
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, um Chevrolet Classic branco, atinge as pessoas no ponto e foge em velocidade. Pela marcação do horário da câmara, eram 4h47 da manhã. Depois, uma viatura da PM que estava próxima ao local vai atrás do veículo. 

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As ruas de Guriri estavam cheias de grupos que voltavam a pé da festa da virada do ano. Segundo informações PM, Kleber perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e foi parar na calçada do outro lado da rua, invadindo o ponto de ônibus cheio de gente.
Após o acidente, o motorista fugiu pelas ruas do balneário, houve uma perseguição com a polícia, mas ele foi capturado e preso em flagrante. 
As vítimas foram resgatadas por populares e pelo corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares, também em São Mateus.  

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De acordo com a PM, quando foi abordado o condutor apresentava sinais de embriaguez como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos e odor de álcool. A polícia informou ainda que o motorista e confessou ter ingerido bebida alcoólica.
Kleber foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao sistema prisional, segundo a Polícia Civil.
O hospital foi procurado pela reportagem mas até a publicação desta matéria não informou o estado de saúde da vítimas.
(Reportagem por João Henrique Castro)

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