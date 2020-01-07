Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Bombeiros continuam buscas por criança desaparecida no Rio Cricaré

A água do rio está muito turva e corrente, o que dificulta a visibilidade durante os trabalhos, segundo os bombeiros

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 21:01
Equipes com mergulhadores especializados e embarcações realizaram as buscas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As buscas por Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, que desapareceu no Rio Cricaré, na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus, na região Norte do Estado, vão continuar nesta terça-feira (7).

Veja Também

Criança de 4 anos desaparece após cair no Rio Cricaré em São Mateus

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (6), duas equipes com mergulhadores especializados e duas embarcações realizaram os trabalhos durante todo o dia para tentar localizar a criança, que ainda não foi encontrada.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a água do rio está muito turva e corrente, o que dificulta a visibilidade durante as buscas.
Mergulhadores especializados realizaram os trabalhos durante todo o dia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
As buscas começaram na tarde deste domingo (6), quando a criança desapareceu. Davi estava com os pais passando um dia de lazer na Cachoeira do Cravo, que fica no Rio Cricaré.
A mãe do menino, Letícia de Oliveira Cardoso, que acompanha as buscas, disse em entrevista concedida à TV Gazeta que o filho estava brincando com outras crianças na beira do rio, quando foi levado pela correnteza e desapareceu.
Foi tudo muito rápido, ele estava brincando e sumiu na água. Eu fiquei desesperada e pulei na água pra tentar achá-lo, mas não achei e ainda me machuquei, disse a mãe da criança.
 Criança de 4 anos desaparece após cair no Rio Cricaré, em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta
Davi Lucas e a família são de Nova Venécia, a criança completou 4 anos no último dia 25 de dezembro. Ele é filho único do casal, que frequentava o lugar pela segunda vez.

Veja Também

Mapa do afogamento: quais são os locais mais perigosos no ES?

Irmãos gêmeos entram em rio e um deles morre afogado em São Mateus

Corpo de jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é encontrado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados