Bombeiros continuam buscas por criança desaparecida no Rio Cricaré

Equipes com mergulhadores especializados e embarcações realizaram as buscas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As buscas por Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, que desapareceu no Rio Cricaré , na localidade conhecida como Cachoeira do Cravo, Zona Rural de São Mateus, na região Norte do Estado, vão continuar nesta terça-feira (7).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (6), duas equipes com mergulhadores especializados e duas embarcações realizaram os trabalhos durante todo o dia para tentar localizar a criança, que ainda não foi encontrada.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a água do rio está muito turva e corrente, o que dificulta a visibilidade durante as buscas.

Mergulhadores especializados realizaram os trabalhos durante todo o dia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

As buscas começaram na tarde deste domingo (6), quando a criança desapareceu. Davi estava com os pais passando um dia de lazer na Cachoeira do Cravo, que fica no Rio Cricaré.

A mãe do menino, Letícia de Oliveira Cardoso, que acompanha as buscas, disse em entrevista concedida à TV Gazeta que o filho estava brincando com outras crianças na beira do rio, quando foi levado pela correnteza e desapareceu.

Foi tudo muito rápido, ele estava brincando e sumiu na água. Eu fiquei desesperada e pulei na água pra tentar achá-lo, mas não achei e ainda me machuquei, disse a mãe da criança.

Criança de 4 anos desaparece após cair no Rio Cricaré, em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta