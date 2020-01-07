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Morto a tiros

Jovem de 18 anos é encontrado morto em área de pasto em Cariacica

O corpo de Gustavo Brandão estava perto de uma estrada de chão, onde uma bicicleta foi encontrada abandonada

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 14:11
Corpo estava em uma área de pasto, perto de uma estrada de chão Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 18 anos foi encontrado morto e com oito marcas de tiro pelo corpo em uma área de pasto no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (6). Ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil vai investigar.
A vítima foi identificada como Gustavo Brandão. O corpo dele estava perto de uma estrada de chão, onde uma bicicleta foi encontrada abandonada. A primeira hipótese da polícia é de que ele estava passando quando foi abordado por quem o matou.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para levantar as primeiras informações para investigação. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. 
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta.

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