Jovem de 18 anos é encontrado morto em área de pasto em Cariacica

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto e com oito marcas de tiro pelo corpo em uma área de pasto no bairro Santa Luzia, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (6). Ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil vai investigar.
A vítima foi identificada como Gustavo Brandão. O corpo dele estava perto de uma estrada de chão, onde uma bicicleta foi encontrada abandonada. A primeira hipótese da polícia é de que ele estava passando quando foi abordado por quem o matou.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para levantar as primeiras informações para investigação. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta.