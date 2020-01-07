Suspeito de assalto dirige na contramão e abandona carro na Rodovia do Sol

Um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Militar, na Rodovia do Sol, na entrada do bairro Santa Paula, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (6). Antes de abandonar o carro, o suspeito trafegou na contramão, segundo policiais. Ele conseguiu fugir e não foi localizado.
O carro foi roubado no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. O suspeito seguiu em direção a Guaranhuns, mas viu policiais militares fazendo patrulhamento e tentou fugir seguindo pela contramão.
Foi realizado um cerco e o carro foi localizado abandonado. O helicóptero da Polícia Militar e cerca de sete viaturas tentaram localizar o assaltante, mas não conseguiram. O carro foi guinchado.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta.