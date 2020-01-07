Vitalino entra com pedido para reabrir quiosque em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha interdita Quiosque do Vitalino Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha

A interdição aconteceu um dia depois de o quiosque ser autuado e o proprietário, Bruno Vitalino, ser multado em R$ 6,5 mil . De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o local não possuía autorização para realizar o evento de réveillon e a queima de fogos foi feita de forma irregular. Vitalino, porém, nega que tenha promovido qualquer tipo de show pirotécnico.

Na sexta-feira (3), o proprietário do quiosque se reuniu com a prefeitura, que cobrou explicações a respeito da realização do evento. Entre os esclarecimentos que deverão ser justificados por Vitalino, estão: instalação de tendas além do autorizado, instalação de palanque, tendas que obstruíram a visibilidade do posto de salva-vidas, realização de shows pirotécnico e musical sem autorização.

Ainda, de acordo com a prefeitura, durante o encontro, Bruno Vitalino entrou com um pedido de desinterdição do quiosque. Os argumentos utilizados por ele para justificar a reabertura do local não foram informados. Procurado por A Gazeta, Bruno Vitalino preferiu não falar a respeito do caso.