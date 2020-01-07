Vitalino entra com pedido para reabrir quiosque em Vila Velha

O proprietário do Quiosque do Vitalino, apontado pela Prefeitura de Vila Velha como responsável por realizar uma queima de fogos no réveillon que deixou pelo menos oito pessoas feridas, entrou com um pedido de desinterdição, para reabrir o estabelecimento. O local foi interditado por fiscais de Vila Velha, na última quinta-feira (2).
A interdição aconteceu um dia depois de o quiosque ser autuado e o proprietário, Bruno Vitalino, ser multado em R$ 6,5 mil. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o local não possuía autorização para realizar o evento de réveillon e a queima de fogos foi feita de forma irregular. Vitalino, porém, nega que tenha promovido qualquer tipo de show pirotécnico.
Na sexta-feira (3), o proprietário do quiosque se reuniu com a prefeitura, que cobrou explicações a respeito da realização do evento. Entre os esclarecimentos que deverão ser justificados por Vitalino, estão: instalação de tendas além do autorizado, instalação de palanque, tendas que obstruíram a visibilidade do posto de salva-vidas, realização de shows pirotécnico e musical sem autorização.
Ainda, de acordo com a prefeitura, durante o encontro, Bruno Vitalino entrou com um pedido de desinterdição do quiosque. Os argumentos utilizados por ele para justificar a reabertura do local não foram informados. Procurado por A Gazeta, Bruno Vitalino preferiu não falar a respeito do caso.
A solicitação está sendo analisada pela Procuradoria Geral de Vila Velha e não há prazo de conclusão do processo. O quiosque continuava interditado até o fechamento desta reportagem, às 11h30 desta terça-feira (7).