Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e ônibus em terminal na Serra

Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal Crédito: Internauta

Armado com uma foice, um homem invadiu o Terminal de Jacaraípe , na Serra , na manhã deste sábado (23). Ele ameaçou passageiros e quebrou os vidros da guarita de segurança e de dois ônibus do sistema Transcol.

Seguranças do local precisaram atirar para o alto, na tentativa de conter o invasor, que acabou preso pela Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 9h20 deste sábado (23), a polícia foi acionada para o Terminal de Jacaraípe. A PM afirma que, segundo informações recebidas pelo Ciodes, no local havia um homem com uma foice, que já tinha quebrado uma guarita da segurança do terminal e estava, no momento do acionamento, destruindo os vidros dos ônibus do sistema Transcol.

A Ceturb-ES confirmou o caso e informou que o homem invadiu o Terminal de Jacaraípe, ameaçou passageiros e depredou dois ônibus. "Os vigilantes, na tentativa de impedir o cidadão, fizeram dois disparos para o alto. A polícia foi acionada e o homem foi levado para a delegacia. A Companhia já solicitou as imagens para ajudar na investigação", informou, por nota.

Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal Crédito: Internauta

FUGA E PRISÃO

De acordo com a PM, ao chegarem no terminal, os militares foram informados que o homem havia fugido em direção à Avenida Audifax Barcelos. Os policiais fizeram buscas pela região e o suspeito foi localizado.