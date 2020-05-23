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Terror em Jacaraípe

Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e ônibus em terminal na Serra

O homem chegou de bicicleta e quebrou com a foice janelas de, pelo menos, dois coletivos que estavam no local.  Seguranças do Terminal de Jacaraípe precisaram atirar para o alto para conter o invasor, que acabou preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 12:23

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 12:23

Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal
Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal Crédito: Internauta
Armado com uma foice, um homem invadiu o Terminal de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (23). Ele ameaçou passageiros e quebrou os vidros da guarita de segurança e de dois ônibus do sistema Transcol. 
Seguranças do local precisaram atirar para o alto, na tentativa de conter o invasor, que acabou preso pela Polícia Militar.  Ninguém ficou ferido. 
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 9h20 deste sábado (23),  a polícia foi acionada para o Terminal de Jacaraípe. A PM afirma que, segundo informações recebidas pelo Ciodes, no local havia um homem com uma foice, que já tinha quebrado uma guarita da segurança do terminal e estava, no momento do acionamento, destruindo os vidros dos ônibus do sistema Transcol.
A Ceturb-ES confirmou o caso e informou que o homem invadiu o Terminal de Jacaraípe, ameaçou passageiros e depredou dois ônibus. "Os vigilantes, na tentativa de impedir o cidadão, fizeram dois disparos para o alto. A polícia foi acionada e o homem foi levado para a delegacia. A Companhia já solicitou as imagens para ajudar na investigação", informou, por nota.
Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal
Homem com foice ameaça passageiros, quebra guarita e Transcol em Terminal Crédito: Internauta

FUGA E PRISÃO

De acordo com a PM, ao chegarem no terminal, os militares foram informados que o homem havia fugido em direção à Avenida Audifax Barcelos. Os policiais fizeram buscas pela região e o suspeito foi localizado.
"Ao visualizar a guarnição, o indivíduo desceu da bicicleta e tentou tomar uma área de mata, na tentativa de fuga e esconder a arma branca (foice). No entanto, ele foi alcançado e detido. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra.", informou a PM, por nota.

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