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Arrombamento

Pet shop é furtado pela 12ª vez em Jacaraípe, na Serra

Criminoso arrombou e furtou a loja em menos de dois minutos. Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 15:51

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 15:51

Videomonitoramento flagrou a ação do suspeito
Videomonitoramento flagrou a ação do suspeito Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um pet shop foi roubado pela 12ª vez em Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória, segundo o dono da loja. O estabelecimento foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (7). A Polícia Militar foi chamada e não localizou o criminoso.
As câmeras de videomonitoramento da loja flagraram o momento em que um homem usa uma ferramenta para tentar quebrar a fechadura da porta. Com as tentativas, em menos de um minuto a porta de vidro fica estilhaçada e o criminoso acessa o interior do pet shop.
As imagens mostram que toda a ação, entre arrombar a porta e furtar o caixa, aconteceu em menos de dois minutos. O criminoso fugiu em um carro que o esperava na rua.
Com o barulho, os vizinhos acordaram e chamaram a PM.
O dono contou que, em dois anos, essa é a 12ª vez que o estabelecimento é furtado. O prejuízo com os crimes é de mais de R$ 5 mil. Ele informou que vai registrar o  crime e levar as imagens para a Polícia Civil.
O último arrombamento aconteceu em outubro do ano passado. Nele, os criminosos fizeram um buraco na parede para entrar e furtar a loja.
A PM disse que faz patrulhamento dia e noite no bairro e que está sempre aberta ao diálogo com a comunidade.
A PM lembrou ainda que os moradores podem ligar para o 190 preventivamente, para que a polícia evite que crimes aconteçam.
Com informações do G1 ES

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