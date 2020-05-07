Pet shop é furtado pela 12ª vez em Jacaraípe, na Serra

Videomonitoramento flagrou a ação do suspeito Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um pet shop foi roubado pela 12ª vez em Jacaraípe , na Serra, na Grande Vitória, segundo o dono da loja. O estabelecimento foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (7). A Polícia Militar foi chamada e não localizou o criminoso.

As câmeras de videomonitoramento da loja flagraram o momento em que um homem usa uma ferramenta para tentar quebrar a fechadura da porta. Com as tentativas, em menos de um minuto a porta de vidro fica estilhaçada e o criminoso acessa o interior do pet shop.

As imagens mostram que toda a ação, entre arrombar a porta e furtar o caixa, aconteceu em menos de dois minutos. O criminoso fugiu em um carro que o esperava na rua.

Com o barulho, os vizinhos acordaram e chamaram a PM.

O dono contou que, em dois anos, essa é a 12ª vez que o estabelecimento é furtado. O prejuízo com os crimes é de mais de R$ 5 mil. Ele informou que vai registrar o crime e levar as imagens para a Polícia Civil.

O último arrombamento aconteceu em outubro do ano passado. Nele, os criminosos fizeram um buraco na parede para entrar e furtar a loja.

A PM disse que faz patrulhamento dia e noite no bairro e que está sempre aberta ao diálogo com a comunidade.

A PM lembrou ainda que os moradores podem ligar para o 190 preventivamente, para que a polícia evite que crimes aconteçam.