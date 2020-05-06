'Justiça sendo feita', desabafa mãe de Alice após investigação ser concluída

"Estou nervosa e magoada, porque isso mexe em uma ferida. Mas também estou grata a Deus porque confiei, descansei e pedi justiça. Minha filha não merecia isso. Nossa família não merecia passar por isso. Mas a justiça está sendo feita. Peço a Deus que eles pensem todos os dias no que fizeram. Seria gratificante se todos eles se arrependessem, do fundo da alma, todos os dias da vida deles, pelo que fizeram para sentirem na pele o que eu estou sentindo. Sei que ainda há dois soltos, mas acredito que todos serão presos"