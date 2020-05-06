'Justiça sendo feita', desabafa mãe de Alice após investigação ser concluída

Após a Polícia Civil afirmar que concluiu o inquérito da morte da menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, vítima de bala perdida em fevereiro deste ano no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, a mãe da criança falou com a reportagem de A Gazeta. Apesar de estar muito abalada e nervosa ao saber da conclusão da investigação da morte da filha, a jovem Amanda Guedes, de 23 anos, afirmou que está aliviada com as prisões dos envolvidos no caso: "A justiça está sendo feita", desabafou a mãe de Alice.
O anúncio da Polícia Civil sobre a conclusão do inquérito do crime que chocou o Espírito Santo aconteceu na manhã desta quarta-feira (6), em coletiva de imprensa. A criança foi morta no dia 9 de fevereiro deste ano. Ela brincava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, quando um adolescente, que era alvo de criminosos da região, fugiu para a casa da família de Alice. A conclusão do caso mostrou que o ataque foi consequência da disputa pelo tráfico de drogas na região e que a ordem partiu de dentro do presídio. Um dos atiradores continua sendo procurado e um menor ainda não foi apreendido.
"MINHA FILHA NÃO MERECIA ISSO", DESABAFA MÃE DE ALICE
"Estou nervosa e magoada, porque isso mexe em uma ferida. Mas também estou grata a Deus porque confiei, descansei e pedi justiça. Minha filha não merecia isso. Nossa família não merecia passar por isso. Mas a justiça está sendo feita. Peço a Deus que eles pensem todos os dias no que fizeram. Seria gratificante se todos eles se arrependessem, do fundo da alma, todos os dias da vida deles, pelo que fizeram para sentirem na pele o que eu estou sentindo. Sei que ainda há dois soltos, mas acredito que todos serão presos"
SAIBA QUEM SÃO OS ENVOLVIDOS NO CRIME
Mesmo preso, a polícia afirma que Rafael comandou ataques contra os rivais através de recados passados pela mulher, Ana Paula Dias Ferreira, vulgo Tia Paula, de 36 anos, presa no último dia 29 de abril de 2020 pela Polícia Militar, em Vila Velha, a caminho de uma igreja. As investigações mostram que foi durante visitas íntimas no presídio, que Rafael, chefe da boca do Botafogo, ordenou a morte do adolescente de 17 anos, que faria parte da boca do Jamba. Segundo a polícia, foi Ana Paula a responsável por transmitir a ordem aos criminosos do grupo Botafogo. Durante o atentado, Alice foi vítima de bala perdida.
- No carro que os criminosos usaram durante o ataque estavam um adolescente com 15 anos, que foi um dos atiradores, ainda não capturado
- Isaias Themoteo Leão, 24, vulgo Guerreiro, também atirador, que está foragido
- Thiago Martins de Souza, vulgo Tio Ran, 27, terceiro atirador, preso no dia 20 de fevereiro de 2020, pela Polícia Civil, em Vila Velha
- William Nascimento Lacerda, vulgo William apagão, 22, que era o motorista. Ele foi preso dia no dia 26 de março de 2020, pela PC, em Vila Velha
Durante esse ataque, a polícia afirma que houve uma troca de tiros, já que o segurança da gangue do Jamba, identificado como Jhonatan Henrique Barbosa, vulgo Jhonatan Capeta, de 28 anos, viu o carro se aproximando e revidou ao ataque. Ele foi preso no dia 20 de fevereiro de 2020, pela Polícia Militar, em Cariacica .
Além de Isaias Themoteo Leão, atirador que está foragido, um atirador de apenas 15 anos também está solto. Sobre o menor, a polícia afirma que ele já foi identificado e que foi representada a apreensão dele para a justiça.