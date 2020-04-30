Mandante do crime que tirou a vida de Alice foi presa a caminho da igreja

Alice da Silva Almeida morreu vítima de bala perdida aos três anos. Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com o Major Patrício Bernabe Fiorim, do 4°Batalhão da Polícia Militar (BPM), após a tentativa de homicídio que não tinha Alice como alvo, mas vitimou a criança, a Polícia Civil prendeu três suspeitos e conversou com testemunhas. Durante as investigações, a PC verificou a participação de Ana Paula Dias Ferreira, mulher de Rafael Proveti do Nascimento, conhecido como Raras, que coordena uma das facções criminosas que atuam na região.

A MULHER PASSOU A COMANDAR FACÇÃO APÓS PRISÃO DO MARIDO

"Rafael foi preso e a esposa dele passou a coordenar a facção local. Ela é suspeita de ser a mandante do atentado contra o adolescente por conta do conflito pelo controle do tráfico de drogas na região. Ela, no lugar do marido, comandava o grupo do Raras. Já o menor, alvo dos disparos, é suspeito de participar do grupo do Terceirão. Esse adolescente permanece solto, pois com ele nunca foi flagrado nenhum material ilícito", contou o Major.

Fiorim completou que após a PM receber a informação de que Ana Paula era suspeita de ser mandante do atentado contra o adolescente, com dois mandados prisão expedidos contra ela por homicídio, os policiais militares passaram a buscar os endereços da mulher. Porém, não estavam conseguindo êxito na prisão. Foi graças a uma denúncia anônima enviada para a PM que foi possível localizar a suspeita.

SUSPEITA É DETIDA A CAMINHO DA IGREJA

"Recebemos a informação anônima de que ela estaria residindo em Cariacica, mas frequentando uma igreja evangélica em Vila Velha. Montamos itinerários de onde ela passaria e na noite de quarta (29) identificamos o veículo informado que ela estaria, passando pela Avenida Guaraná, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O carro foi avistado por nossa equipe de vigilância, que entrou em contato com a Companhia de Força Tática do 4° Batalhão, responsável por abordar o veículo", conta.

Durante a abordagem, Ana Paula ainda tentou enganar os policiais, dizendo que chamava-se Ana Cláudia. Mas após os PMs mostrarem os mandados de prisão com fotos dela, a suspeita confessou a verdadeira identidade e acabou detida.

PARA PM, PRISÃO É UMA "VITÓRIA" NO CASO ALICE