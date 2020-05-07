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Primeiro de Maio

GPS confunde motorista e vendedor é baleado dentro de carro em Vila Velha

Um vendedor e o cunhado dele, que dirigia o veículo, entraram por engano em uma rua sem saída do bairro Primeiro de Maio ao seguirem o geolocalizador e tiveram o carro atingido por disparos. O carona acabou atingido nas costas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 08:46

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 08:46

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso do vendedor atingido nas costas por um tiro em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 23 anos foi baleado nas costas, no início da noite desta quarta-feira (6), por volta das 18 horas, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. De acordo com as primeiras investigações da Polícia Civil, o jovem atingido estava acompanhado do cunhado. Os dois passavam de carro pela região à procura de um endereço.
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A vítima, que trabalha como vendedor, estava no banco do carona e o veículo era dirigido pelo parente. Em depoimento à polícia, o cunhado contou que eles seguiam as informações do GPS do carro e o geolocalizador os indicou para uma rua sem saída. Ao entrarem nela, criminosos cercaram o veículo e iniciaram os disparos.
Em meio aos tiros, o cunhado conseguiu rapidamente realizar uma manobra com o veículo para sair da rua. Na sequência, ao procurar ajuda, o motorista encontrou uma viatura da Polícia Militar, que escoltou o carro até o Hospital Evangélico, na mesma cidade.
O caso está em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a polícia acredita que os atiradores confundiram o veículo e os dois ocupantes com traficantes rivais, que estariam tentando invadir a região por conta da disputa do tráfico, na área conhecida como "Faixa de Gaza".
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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