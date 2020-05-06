Incêndio atinge Parque da Fonte Grande, em Vitória

Um incêndio atingiu o Parque da Fonte Grande no final da tarde desta quarta-feira (6), na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local e conseguiu combater uma parte das chamas nas áreas mais acessíveis.

O Corpo de Bombeiros informou também que teve o auxílio de agentes do próprio parque para combater as chamas. Uma outra parte do parque que também foi atingida, segundo a corporação, era em um local mais alto e de difícil acesso, mas não apresentava riscos para moradores.