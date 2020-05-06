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Fogo

Incêndio atinge Parque da Fonte Grande, em Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros, chamas foram controladas nas partes mais acessíveis. Outra parte do parque foi atingida pelo fogo, mas era de difícil acesso e não apresentava riscos aos moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 20:24

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 20:24

Incêndio atingiu Parque da Fonte Grande nesta quarta-feira (5)
Incêndio atingiu Parque da Fonte Grande nesta quarta-feira (5) Crédito: Luiz Perim
Um incêndio atingiu o Parque da Fonte Grande no final da tarde desta quarta-feira (6), na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local e conseguiu combater uma parte das chamas nas áreas mais acessíveis.
O Corpo de Bombeiros informou também que teve o auxílio de agentes do próprio parque para combater as chamas. Uma outra parte do parque que também foi atingida, segundo a corporação, era em um local mais alto e de difícil acesso, mas não apresentava riscos para moradores.

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