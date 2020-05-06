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Aglomeração de pessoas

Após festa, casa de eventos de Guarapari é notificada pela prefeitura

Reunião entre amigos reuniu cerca de 10 pessoas, não tinha fins comerciais e foi feita sem autorização do proprietário do estabelecimento. Caso ficou entre os assuntos mais comentados no twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:29

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:29

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
De acordo com a polícia, evento não era comercial e reuniu cerca de 10 pessoas Crédito: Fernando Madeira
O pedido para evitar aglomerações tem sido uma recomendação recorrente por parte de autoridades e especialistas desde que a pandemia do novo coronavírus passou a atingir o Espírito Santo. Ainda assim, na noite desta terça-feira (05), alguns jovens decidiram se reunir para uma festa, em uma casa de eventos de Meaípe, em Guarapari. O evento chegou a colocar a cidade saúde entre os assuntos mais comentados do twitter.  
De acordo com a Polícia Militar, a festa reuniu cerca de 10 pessoas e não tinha fins comerciais. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que alguns dos convidados chegaram a ironizar a possibilidade de contaminação pela Covid-19. 
Festa em mansão de Guarapari durante pandemia de coronavírus é encerrada pela polícia, ES
Festa em mansão de Guarapari durante pandemia de coronavírus é encerrada pela polícia, ES Crédito: Reprodução TV Gazeta
A festa aconteceu sem a autorização do dono da casa de eventos e foi encerrada após a chegada do Disque Silêncio ao local. 

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REUNIÃO ENTRE AMIGOS ACONTECEU SEM CONSENTIMENTO DO DONO DO ESTABELECIMENTO

A reportagem de A Gazeta conversou por telefone com o administrador da casa de eventos, Vinicius Brina, de  60 anos. Segundo Brina, o filho dele, de 24 anos, sem pedir permissão, convidou alguns amigos para uma "reuniãozinha". A casa, que costuma receber festas de fim de ano, está fechada e à venda, e o evento desta terça-feira (05) deixou o administrador extremamente irritado.
 "Meu filho, ontem, reuniu algumas pessoas lá. Convidou quatro ou cinco amigos sem a minha autorização. Meu filho não me pediu, não me falou que ia para lá. As pessoas que fizeram o vídeo estiveram rapidamente por lá, cerca de meia hora, entraram gravaram aquele vídeo e saíram. O disque silêncio esteve lá, viram que não tinha nada e foram embora. Esse não é o tipo de postura que eu gostaria que a minha família tivesse em um momento como esse. Estou muito chateado. Meu filho já foi altamente repreendido", contou.

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CASA EMITIU NOTA

Por nota,  proprietário do local, Daniel Santiago, informou que não tinha conhecimento do evento. De acordo com ele, o imóvel não foi alugado para essa finalidade e a festa foi organizada pelo enteado do administrador sem a devida autorização.
"As festas contratadas para acontecer no local foram suspensas cumprindo a determinação do Governo do Estado para que sejam evitadas aglomerações durante o período de isolamento social. O proprietário lamenta o ocorrido e reforça seu compromisso em seguir as orientações das autoridades de saúde para evitar a propagação do novo coronavírus. Por fim, se coloca à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários sobre esse episódio", diz a nota.
Festa aconteceu na Mansão 300º, espaço usado para eventos
Festa aconteceu na Mansão 300º, espaço usado para eventos Crédito: Reprodução/ Facebook

PROPRIETÁRIO FOI NOTIFICADO PELA PREFEITURA

A Prefeitura de Guarapari, através do Disque Silêncio, realizou operação no local, na noite desta terça-feira (05), e notificou o proprietário. O município informou, por nota, que caso volte a acontecer situação semelhante, o estabelecimento poderá ser multado.
"Em Guarapari, está proibida a realização de eventos, festas e atividades com a aglomeração de pessoas. Inicialmente foi realizada notificação recomendatória. Caso haja descumprimento e constatação de emissão de ruídos, então serão aplicadas as penalidades como multas. A notificação foi realizada com base na aglomeração de pessoas. Considerando o aumento dos casos confirmados da COVID-19 no município, a Prefeitura de Guarapari reforça a necessidade do isolamento social e conta com o apoio da população, para auxiliar no combate à pandemia", diz a nota do município.

O QUE DIZ A PM

A reportagem também procurou a Polícia Militar, que informou que "a casa é asilo inviolável do cidadão, cabendo sua violação em casos específicos de flagrante delito ou para prestar socorro". 
"De acordo com o que fora constatado pela equipe policial e registrado em ocorrência, havia cerca de 10 pessoas no local e não se tratava de um evento comercial. Mesmo que fosse verificada a condição de aglomeração no interior da residência, caberia à PM, tão somente, a orientação aos moradores em relação aos cuidados com a Covid-19. Situações de som acima do limite permitido, o controle cabe aos órgãos de fiscalização da Prefeitura do Município e, caso solicitado pelo órgão, os policiais prestam apoio na ocorrência", afirmou a PM.

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