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Operação conjunta

Polícia prende suspeito de chefiar tráfico em cidades do Norte do ES

De acordo com a polícia, os levantamentos apontam que a organização criminosa investigada é violenta e já matou pessoas por motivos fúteis, como passar na rua de moto fazendo barulho muito alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 07:20

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 07:20

Carro da Polícia Militar
Polícia prende suspeito de chefiar tráfico em cidades do Norte do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 35 anos foi preso nesta quarta-feira (6), durante uma operação policial, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. Ele é apontado como suspeito de ser um dos líderes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação no município e também na cidade vizinha de Vila Valério.
A prisão ocorreu no distrito de Fátima e a operação reuniu equipes das polícias Civil e Militar. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido durante a operação.
Nossa equipe vinha investigando uma série de homicídios ocorridos entre o Natal de 2019 e fevereiro de 2020, em Vila Valério. Os levantamentos nos levaram até uma associação criminosa com ramificações aqui e em Jaguaré, explicou o titular da Delegacia de Vila Valério, delegado Rafael Caliman.
De acordo com a polícia, os levantamentos apontam que a organização criminosa investigada é violenta. Outras cinco pessoas tiveram prisões decretadas pela Justiça, sendo que duas já se encontram detidas no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte e três são consideradas foragidas.

MOTIVOS FÚTEIS PARA OS CRIMES

Os homicídios atribuídos a este grupo são provocados por motivos fúteis. Em um dos casos, eles mataram uma pessoa que passou de moto fazendo barulho muito alto. Em outro, tiraram a vida de um homem porque acreditavam que ele estava expondo as partes íntimas na rua, relatou o delegado.

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A polícia informou que contra o investigado havia um mandado de prisão temporária em aberto pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Durante as buscas foram localizados maconha e crack prontos para comercialização, na residência do suspeito.
O menor assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família.
O detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. O inquérito segue em andamento na DP (Delegacia de Polícia) de Vila Valério.

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