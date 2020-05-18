Obra do Terminal de Itaparica deve ficar pronta no final de agosto, diz DER

Obra do novo Terminal de Itaparica deve ficar pronta no final de agosto, diz DER Crédito: Drone da TV Gazeta/Luciney Araújo

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O Terminal de Itaparica, em Vila Velha , está sem funcionar desde julho de 2018, quando uma perícia apontou o comprometimento na estrutura e pediu a interdição total da estrutura. A nova cobertura do local, que inicialmente estava prevista para chegar ao Estado neste mês de maio, teve data adiada devido a dificuldades de trabalho diante da pandemia do novo coronavírus . Porém, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirma que a estrutura deve chegar no fim de junho e o terminal tem previsão de ficar pronto no final de agosto.

Em entrevista ao Bom dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (18), o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, afirmou que nesta terça-feira (19) irá reunir-se com o governo do Estado para debater as dificuldades enfrentadas nas obras devido à crise provocada pelo novo coronavírus.

"Amanhã vamos ter uma reunião com a Secretaria de Planejamento, da Fazenda e com o secretário de Governo para criar algumas tratativas com relação à diminuição ou não no fluxo obras. Mas creio que aqui não haverá diminuição do ritmo poque o governador tem me cobrado essa muito essa obra. Até porque, por esse terminal passavam em torno de 45 a 50 mil usuários por dia. Esperamos que volte esse número e acredito que essa obra não sofrerá descontinuidade", afirmou.

IMAGENS FEITAS PELO DRONE

PANDEMIA ATRASOU CHEGADA DE MATERIAIS

Maretto completou que a obra local é pequena, porém, lenta. Ele conta que a ideia é reaproveitar todos os pilares do local e que a parte mais pesada do trabalho é a cobertura do terminal, com estrutura de membrana, que está sendo produzida fora do Estado. Para a produção, são necessários alguns materiais, que, segundo o diretor do DER-ES, atrasaram por problemas de transporte devido à pandemia e isolamento social.

"Essa indústria responsável é a mesma que fez a cobertura do Maracanã, no Rio. A expectativa era que essa membrana chegasse no final maio. Ela é rápida de ser instalada, em torno de 45 a 60. Mas infelizmente não vamos conseguir que chegue agora. A expectativa é que o material chegue no início de julho e comece montagem. A previsão é que fique tudo pronto no final de agosto e início de setembro o terminal já esteja aberto. Enquanto isso, estamos fazendo algumas demolições necessárias, reforço nos pilares e vamos fazer uma rua no fim terminal, para acesso, com autorização da prefeitura. Ao todo, a obra tem R$ 12 milhões de custo total", afirmou.

FOCO DE DENGUE FLAGRADO POR DRONE

Foco de dengue flagrado por drone da TV Gazeta Crédito: Drone da TV Gazeta/Luciney Araújo

Durante a entrevista no Bom Dia Espírito Santo, o drone da TV Gazeta flagrou vasos sanitários em cima das estruturas do terminal, com água dentro, sendo um risco para foco de dengue. Alertado sobre a situação, Maretto agradeceu o alerta e afirmou que irá pedir que a empresa responsável pela obra tenha atenção com essas águas. Ele também informou que o DER-ES está adquirindo drones para conseguir ter melhor visualização no trabalho nas rodovias.