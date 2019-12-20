Terminal de Itaparica antes de ser inaugurado, em 2009 Crédito: Marcos Fernandez

Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), a empresa contratada IMG terá 12 meses para finalizar os serviços. O anúncio foi feito durante coletiva no Palácio Anchieta nesta sexta-feira (20), em Vitória, organizada pelo governador Renato Casagrande . "Vamos fazer um novo terminal, só manteremos a plataforma de circulação de pessoas. Faremos cobertura, iluminação, instalação elétrica, sanitários novos, reforma da pavimentação e pintura. É um outro terminal", afirmou Luiz César Amaretto, diretor do DER.

Your browser does not support the audio element. Valor de reforma do Terminal de Itaparica é igual ao gasto na construção

A cobertura contará com um recurso moderno chamado de lona tensionada, que é um modelo rápido de construção, já usado em estádios de futebol e circuitos esportivos no Brasil e na Europa. "Permite que o local tenha luminosidade suficiente durante o dia, temperatura agradável e conforto para o usuário", explicou Amaretto.

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Ao ser questionado porque o terminal terá que ser refeito quase que completamente, o direito do DER respondeu. "Tem que perguntar para o governo anterior. Temos que fazer tudo de novo, pois tiraram o telhado", disse Luiz César Amaretto.

A empresa contratada terá 12 meses para completar a obra. No entanto, o governo acredita que em oito meses ele já esteja funcionando parcialmente. O local terá também dois acessos, tanto pela Rodovia Darly Santos quando pela Rodovia do Sol.

Desde a interdição do terminal, em 2018, cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que operavam lá foram remanejados para os terminais de Vila Velha e do Ibes.