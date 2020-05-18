Sem cobrador nos ônibus, rodoviários fazem protesto em Vitória

O grupo de manifestantes saiu da Praça de Jucutuquara em passeata pela Avenida Vitória, com auxílio de um carro de som, no sentido Centro. Depois das 8h30, os manifestantes começaram a ocupar as avenidas Beira-Mar e a Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta. Eles liberam uma faixa em cada sentido para a passagem de veículos de passeio, mas impedem o deslocamento de ônibus pela avenida.