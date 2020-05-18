Sem cobrador nos ônibus, rodoviários fazem protesto em Vitória

Um grupo de rodoviários realiza um protesto em Vitória, na manhã desta segunda-feira (18). Eles temem ser demitidos após o período de estabilidade garantido com a decisão de suspender o contrato de cobradores, com a manutenção da renda.
Conforme prevê medida provisória do Governo Federal, a decisão garante uma estabilidade de quatro meses para esses trabalhadores.
A decisão de suspender contratos e de reduzir a carga horária de outros trabalhadores se deu porque o sistema Transcol deixou de aceitar, desde domingo (17), dinheiro como forma de pagamento, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus. A categoria chegou a organizar uma greve, com início no domingo, mas o movimento não foi adiante porque a Justiça proibiu que o Sindicato dos Rodoviários paralisasse o serviço
O grupo de manifestantes saiu da Praça de Jucutuquara em passeata pela Avenida Vitória, com auxílio de um carro de som, no sentido Centro. Depois das 8h30, os manifestantes começaram a ocupar as avenidas Beira-Mar e a Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta. Eles liberam uma faixa em cada sentido para a passagem de veículos de passeio, mas impedem o deslocamento de ônibus pela avenida.