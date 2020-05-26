Perseguição termina em troca de tiros no bairro Feu Rosa, na Serra

Motorista tentou fugir de abordagem dos agentes da Guarda Municipal em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução

Um homem foi preso após uma perseguição que terminou em troca de tiros, em Feu Rosa, na Serra, nesta terça-feira (26). De acordo com informações da Guarda Municipal, durante a fuga, o motorista arremessou pela janela do carro uma sacola contendo drogas. A guarda afirmou ainda que, quando o suspeito foi localizado, houve uma troca de tiros com traficantes da região.

A Guarda Municipal informou que a perseguição teve início quando agentes tentaram abordar um veículo no bairro Vila Nova de Colares, e o motorista não respeitou a voz de abordagem. A perseguição seguiu em direção ao bairro Feu Rosa e, no caminho, o condutor arremessou uma sacola contendo 2,5kg de cocaína e sete buchas de maconha.

Ainda segundo a Guarda Municipal, o suspeito foi alcançado ao tentar entrar em sua casa para se esconder, no bairro Feu Rosa. A guarda informou também que, no momento da prisão, foram disparados tiros contra os agentes por traficantes do bairro, mas não houveram feridos.