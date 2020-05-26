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Perseguição

Perseguição termina em troca de tiros no bairro Feu Rosa, na Serra

A Guarda Municipal informou que o condutor do veículo não respeitou a voz de abordagem e deu início à perseguição. Durante a fuga, o homem arremessou uma sacola contendo drogas pela janela do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 18:16

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:16

Motorista tentou fugir de abordagem dos agentes da Guarda Municipal em Feu Rosa, na Serra
Motorista tentou fugir de abordagem dos agentes da Guarda Municipal em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução
Um homem foi preso após uma perseguição que terminou em troca de tiros, em Feu Rosa, na Serra, nesta terça-feira (26). De acordo com informações da Guarda Municipal, durante a fuga, o motorista arremessou pela janela do carro uma sacola contendo drogas. A guarda afirmou ainda que, quando o suspeito foi localizado, houve uma troca de tiros com traficantes da região.
A Guarda Municipal informou que a perseguição teve início quando agentes tentaram abordar um veículo no bairro Vila Nova de Colares,  e o motorista não respeitou a voz de abordagem. A perseguição seguiu em direção ao bairro Feu Rosa e, no caminho, o condutor arremessou uma sacola contendo 2,5kg de cocaína e sete buchas de maconha.
Ainda segundo a Guarda Municipal, o suspeito foi alcançado ao tentar entrar em sua casa para se esconder, no bairro Feu Rosa. A guarda informou também que, no momento da prisão, foram disparados tiros contra os agentes por traficantes do bairro, mas não houveram feridos. 
O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.

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