Técnicos em enfermagem protestam em frente a hospital, na Serra

Protesto de profissionais da saúde em frente ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta

Técnicos em enfermagem que atuam no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra , fizeram um protesto, na manhã desta terça-feira (26), por causa das condições de trabalho na unidade. O hospital é referência no tratamento do novo coronavírus no Espírito Santo

Os técnicos em enfermagem se reuniram na frente do hospital e pediram valorização salarial da categoria e melhorias nas condições de trabalho. A manifestação não afetou o funcionamento do local. Os trabalhadores que participaram do protesto não estavam de plantão.

De acordo com os profissionais, essa reivindicação existe desde antes da pandemia do novo coronavírus, mas, agora, a situação se agravou. Eles afirmam que vários trabalhadores do hospital já foram afastados por suspeita de Covid-19.

SINDICATO DIZ QUE FALTA EPI

De acordo com o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem (SITAEN-ES), a categoria reclama da sobrecarga de trabalho, pois muitos estão afastados por Covid-19, falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, cortes de benefício como pagamento de feriado em dobro e baixo salário.

O QUE DIZ O HOSPITAL

A direção do hospital Dr. Jayme Santos Neves disse que não foi informada sobre a manifestação da categoria e que as atividades da unidade seguem normais.

A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas a demanda não foi respondida até esta publicação. Assim que a resposta chegar, a reportagem será atualizada.