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Jayme Santos Neves

Técnicos em enfermagem protestam em frente a hospital, na Serra

Técnicos em enfermagem do hospital Jayme Santos Neves, referência em Covid-19 no ES, reclamam das condições de trabalho e salário baixo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 16:21

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:21

Protesto de profissionais da saúde em frente ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Protesto de profissionais da saúde em frente ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta
Técnicos em enfermagem que atuam no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, fizeram um protesto, na manhã desta terça-feira (26), por causa das condições de trabalho na unidade. O hospital é referência no tratamento do novo coronavírus no Espírito Santo.
Os técnicos em enfermagem se reuniram na frente do hospital e pediram valorização salarial da categoria e melhorias nas condições de trabalho. A manifestação não afetou o funcionamento do local. Os trabalhadores que participaram do protesto não estavam de plantão.
De acordo com os profissionais, essa reivindicação existe desde antes da pandemia do novo coronavírus, mas, agora, a situação se agravou. Eles afirmam que vários trabalhadores do hospital já foram afastados por suspeita de Covid-19.

SINDICATO DIZ QUE FALTA EPI

De acordo com o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem (SITAEN-ES), a categoria reclama da sobrecarga de trabalho, pois muitos estão afastados por Covid-19, falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, cortes de benefício como pagamento de feriado em dobro e baixo salário. 

O QUE DIZ O HOSPITAL

A direção do hospital Dr. Jayme Santos Neves disse que não foi informada sobre a manifestação da categoria e que as atividades da unidade seguem normais.
A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas a demanda não foi respondida até esta publicação. Assim que a resposta chegar, a reportagem será atualizada.
Com informações do G1 ES

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