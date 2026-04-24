Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infração de trânsito

Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Imagens divulgadas pela prefeitura mostram tentativas como uso de papelão, fita e até cones para esconder identificação dos veículos

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 10:43

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 abr 2026 às 10:43
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Divulgação | Prefeitura de Linhares

Motoristas vêm sendo flagrados tentando burlar o sistema de estacionamento rotativo em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens divulgadas pela prefeitura mostram diferentes estratégias usadas para evitar a fiscalização, como placas adulteradas, cobertas ou parcialmente escondidas.


De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Detro), as irregularidades foram registradas ao longo de 2026 durante ações de monitoramento. A intenção, segundo o órgão, é impedir a leitura das placas pelos veículos de fiscalização e, assim, evitar notificações.


Entre os casos, há situações consideradas inusitadas pelos agentes: motoristas que utilizam papelão para cobrir a placa, e até fita isolante para alterar números e até cones de sinalização posicionados de forma a bloquear a identificação do veículo.

Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Divulgação | Prefeitura de Linhares

As tarifas para carros no estacionamento rotativo em Linhares variam de R$ 1,30 (meia hora) a R$ 4 (três horas). Para motocicletas, o valor é de R$ 1 por hora. O limite máximo de permanência na mesma vaga é de três horas; após esse período, o motorista deve retirar o veículo e estacioná-lo em outro quarteirão.


O diretor do Detro, Eliezio Carvalho, afirmou que a fiscalização foi intensificada e que as práticas são facilmente identificadas pelas equipes. “Quando constatada a irregularidade, o agente vai até o local e realiza a autuação conforme prevê a legislação. Não há tolerância para esse tipo de prática”, disse.


Segundo a prefeitura, a infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Dependendo da situação, a conduta pode ser enquadrada também como crime.

O motorista precisa ter consciência de que, ao adulterar ou ocultar a placa, ele pode estar cometendo crime previsto no Código Penal, além das penalidades de trânsito, como multa e até remoção do veículo

Eduardo Costa Negro Secretário de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares

A prefeitura reforça que o estacionamento rotativo tem como objetivo organizar o uso das vagas, garantir a rotatividade e facilitar o acesso ao comércio local. Ainda segundo o município, desrespeitar as regras prejudica outros motoristas e pode gerar penalidades mais severas.


A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Linhares para saber quantos veículos foram notificados por essa prática neste ano, até o momento, e aguarda retorno.

Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
O sistema visa organizar o trânsito e garantir a rotatividade das vagas em áreas estratégicas do comércio local por meio de cobrança. Divulgação | Prefeitura de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares ES Norte CNH
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados