Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Motoristas vêm sendo flagrados tentando burlar o sistema de estacionamento rotativo em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens divulgadas pela prefeitura mostram diferentes estratégias usadas para evitar a fiscalização, como placas adulteradas, cobertas ou parcialmente escondidas.
De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Detro), as irregularidades foram registradas ao longo de 2026 durante ações de monitoramento. A intenção, segundo o órgão, é impedir a leitura das placas pelos veículos de fiscalização e, assim, evitar notificações.
Entre os casos, há situações consideradas inusitadas pelos agentes: motoristas que utilizam papelão para cobrir a placa, e até fita isolante para alterar números e até cones de sinalização posicionados de forma a bloquear a identificação do veículo.
As tarifas para carros no estacionamento rotativo em Linhares variam de R$ 1,30 (meia hora) a R$ 4 (três horas). Para motocicletas, o valor é de R$ 1 por hora. O limite máximo de permanência na mesma vaga é de três horas; após esse período, o motorista deve retirar o veículo e estacioná-lo em outro quarteirão.
O diretor do Detro, Eliezio Carvalho, afirmou que a fiscalização foi intensificada e que as práticas são facilmente identificadas pelas equipes. “Quando constatada a irregularidade, o agente vai até o local e realiza a autuação conforme prevê a legislação. Não há tolerância para esse tipo de prática”, disse.
Segundo a prefeitura, a infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Dependendo da situação, a conduta pode ser enquadrada também como crime.
O motorista precisa ter consciência de que, ao adulterar ou ocultar a placa, ele pode estar cometendo crime previsto no Código Penal, além das penalidades de trânsito, como multa e até remoção do veículo
Eduardo Costa Negro Secretário de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares
A prefeitura reforça que o estacionamento rotativo tem como objetivo organizar o uso das vagas, garantir a rotatividade e facilitar o acesso ao comércio local. Ainda segundo o município, desrespeitar as regras prejudica outros motoristas e pode gerar penalidades mais severas.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Linhares para saber quantos veículos foram notificados por essa prática neste ano, até o momento, e aguarda retorno.