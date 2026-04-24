Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Motoristas vêm sendo flagrados tentando burlar o sistema de estacionamento rotativo em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens divulgadas pela prefeitura mostram diferentes estratégias usadas para evitar a fiscalização, como placas adulteradas, cobertas ou parcialmente escondidas.





De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Detro), as irregularidades foram registradas ao longo de 2026 durante ações de monitoramento. A intenção, segundo o órgão, é impedir a leitura das placas pelos veículos de fiscalização e, assim, evitar notificações.





Entre os casos, há situações consideradas inusitadas pelos agentes: motoristas que utilizam papelão para cobrir a placa, e até fita isolante para alterar números e até cones de sinalização posicionados de forma a bloquear a identificação do veículo.