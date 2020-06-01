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Leonel Ximenes

ES reduz assassinatos em maio, mas já ultrapassa a casa dos 500 homicídios no ano

Se continuar neste ritmo, mesmo com distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19, Estado pode voltar a ter mais de mil mortes violentas no ano

Públicado em 

01 jun 2020 às 07:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo teve redução de assassinatos em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Se em 2019 ocorreram 80 homicídios, em 2020 aconteceram 76, havendo uma ligeira queda de 5%. Ainda assim, é o melhor resultado para o mês nos últimos anos.
No entanto, neste ritmo, o sinal de alerta já está ligado: o Estado pode chegar a mais de mil homicídios no ano. A razão é o fato já ter sido ultrapassada a barreira de 500 mortes violentas em cinco meses: já foram 514, enquanto no mesmo período do ano passado, o acumulado era de 441. Um acréscimo de 14,2% em 2020.
E no ano de 2018, que terminou na casa do milhar dos crimes violentos, já registrava à mesma época 510 mortes.

SEGUNDO MÊS DE QUEDA

A cúpula da segurança pública capixaba, que em abril passou a ser chefiada pelo coronel PM Alexandre Ramalho, acumula dois meses de redução de crimes em relação ao ano passado. Isso aconteceu em janeiro (94 neste ano contra 103 em 2019) e, agora, em maio.
Já nos demais meses, houve aumento. Em fevereiro foram 110, contra 94 do ano passado. Na mesma toada em março (140 contra 86) e abril (94 contra 78).

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domingo, dia santo para os cristãos, é, de longe, o mais violento em 2020. Uma a cada cinco mortes acontece nesse dia. Dos 514 assassinatos ocorridos, 106 foram no domingo. Na segunda colocação estão sexta-feira e sábado, ambos com 78 casos, cada.
Embora o mês de maio tenha sido de queda de uma maneira geral no Estado, a Grande Vitória teve aumento de casos. Foram 47 contra 44 em maio do ano passado. No acumulado geral, são 314 contra 256 de 2019. Um aumento de 18%. A região metropolitana responde por 61% dos homicídios em todo o território capixaba.

21 CIDADES SEM HOMICÍDIOS

Seguem sem homicídios 21 cidades: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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