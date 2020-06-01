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Evento clandestino

Quatro pessoas são detidas durante torneio em clube de tiro ilegal no ES

Na Operação Chicago, nome escolhido pela forma clandestina como o evento foi realizado, a PF e o Exército, apreenderam 15 armas e mais de cinco mil munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:50

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:50

Polícia Federal
Polícia Federal do ES apoiou a operação do Exército no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Uma operação deflagrada neste domingo (31) pelo Exército Brasileiro e com apoio da Polícia Federal do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (DELEPAT), prendeu quatro pessoas em flagrante durante um torneio de tiro em um clube sem autorização de funcionamento, na localidade de Córrego do Café, em Águia Branca. Além da competição ilegal, a fiscalização também verificou a venda de munições.
A ação de fiscalização contou com a participação de oito Policiais Federais e 11 militares do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro.
Segundo informações da PF, o dono do local, utilizado para o torneio de tiro no fim de semana, é um lojista com autorização para atividades em Vila Velha. Sem citar nomes, a Polícia informou que o homem foi preso juntamente com o organizador do torneio, por comércio ilegal de munições, crime com pena máxima de seis anos de reclusão.

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A legislação exige a legalidade, que é concedida pelo Exército, para a realização da atividade de armamento e tiro. A autorização do empresário era limitada ao comércio de armas e munições na loja localizada em Vila Velha.
Além da dupla responsável pela sede e pelo torneio, outros dois indivíduos também foram presos portando ilegalmente arma de fogo. Segundo informações, ambos pagaram fiança e foram liberados.
A Polícia federal ainda informou que a presença de um Instrutor de Armamento e Tiro será investigada.
Durante a Operação Chicago, nome escolhido pela forma clandestina como o evento foi realizado, a PF apreendeu uma pistola calibre .380, um revólver calibre .357 e outro revólver calibre .38, e mais de cinco mil munições.
O Exército autuou administrativamente sete atiradores e apreendeu onze armas de fogo.

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