Quatro pessoas são detidas durante torneio em clube de tiro ilegal no ES

Polícia Federal do ES apoiou a operação do Exército no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Uma operação deflagrada neste domingo (31) pelo Exército Brasileiro e com apoio da Polícia Federal do Espírito Santo , por meio da Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (DELEPAT), prendeu quatro pessoas em flagrante durante um torneio de tiro em um clube sem autorização de funcionamento, na localidade de Córrego do Café, em Águia Branca . Além da competição ilegal, a fiscalização também verificou a venda de munições.

A ação de fiscalização contou com a participação de oito Policiais Federais e 11 militares do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro.

Segundo informações da PF, o dono do local, utilizado para o torneio de tiro no fim de semana, é um lojista com autorização para atividades em Vila Velha . Sem citar nomes, a Polícia informou que o homem foi preso juntamente com o organizador do torneio, por comércio ilegal de munições, crime com pena máxima de seis anos de reclusão.

A legislação exige a legalidade, que é concedida pelo Exército, para a realização da atividade de armamento e tiro. A autorização do empresário era limitada ao comércio de armas e munições na loja localizada em Vila Velha.

Além da dupla responsável pela sede e pelo torneio, outros dois indivíduos também foram presos portando ilegalmente arma de fogo. Segundo informações, ambos pagaram fiança e foram liberados.

A Polícia federal ainda informou que a presença de um Instrutor de Armamento e Tiro será investigada.

Durante a Operação Chicago, nome escolhido pela forma clandestina como o evento foi realizado, a PF apreendeu uma pistola calibre .380, um revólver calibre .357 e outro revólver calibre .38, e mais de cinco mil munições.