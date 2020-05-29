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Crime em 2018

Trio suspeito de tentar roubar cofre e agredir idosa é preso em Guarapari

Em setembro de 2018, três homens encapuzados e armados arrobaram a porta da casa na qual uma idosa morava com o filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 19:43

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:43

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Operação foi realizada pela Polícia Civil após quase mais de um anos de investigações Crédito: Carlos Alberto Silva
Três homens suspeitos de uma tentativa de latrocínio em Guarapari foram presos nesta sexta-feira (29). A operação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, com o apoio das delegacias da Polícia Civil de Guarapari. O crime ocorreu na madrugada de 15 de setembro de 2018, em uma residência do Bairro Bela Vista. Na época, os três encapuzados e armados, arrobaram a porta da casa na qual uma idosa morava com o filho, com o intuito de roubar um cofre que havia no local, segundo a polícia.
De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, enquanto os suspeitos exigiam a abertura do compartimento, eles entraram em luta corporal com uma das vítimas. A idosa e o filho foram severamente agredidos e precisaram de socorro médico. Em meio à luta, um disparo de arma de fogo foi executado, mas a arma caiu no chão e, felizmente, não atingiu ninguém. Logo após o disparo, os suspeitos fugiram levando o celular e o cordão metálico e deixando a arma para trás, disse.
O tiro fez com que os suspeitos fugissem do local levando apenas o celular e um cordão metálico, não carregando a arma.
Todos os suspeitos são maiores, com idades entre 30 e 39 anos, e a prisão aconteceu nas próprias residências, nos bairros Portal Club e Santa Mônica. Os indivíduos de 30 e 31 anos irão responder por tentativa de latrocínio. O terceiro, de 39 anos, foi detido pelo crime de roubo. Todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanecem à disposição da Justiça.

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A Polícia Civil informou que o colar metálico e o celular, roubados em 2018, foram recuperados um mês após o crime, em posse de um narcotraficante.

AMIGO DE VÍTIMA AJUDOU NO CRIME

Ainda segundo informações da Polícia Civil de Guarapari, um quarto integrante estaria envolvido na tentativa de assalto ao cofre da residência. O indivíduo seria amigo íntimo e funcionário de uma das vítimas e teria informado sobre a existência do cofre. A PC não informou sobre a prisão ou investigação da identidade do quarto participante.

INTERESSE NA INVESTIGAÇÃO

De acordo com o titular da Deic, Guilherme Eugênio, durante as investigações, os autores tiverem interesse em saber sobre o destino dado ao armamento, que ficou na residência após a fuga.
Segundo ele, os suspeitos "pretendiam roubar a casa novamente e recuperar a arma, mas, ao saber que a polícia havia apreendido, desistiram do segundo crime".

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