PRF apreende mais de 100 quilos de maconha em trecho da BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca 115 quilos de maconha, na BR 101 Sul, por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (29), no trecho da rodovia federal que corta o município de Mimoso do Sul, no quilômetro 461.
Os policiais desconfiaram de dois veículos que trafegavam muito próximos e realizaram a abordagem. A droga estava dentro de caixas de papelão nos porta-malas dos carros.
Ao realizarem a abordagem, os agentes da PRF notaram um nervosismo acima do normal por parte dos motoristas dos dois veículos e, então, iniciaram uma revista. Rapidamente, a droga foi encontrada.
Ao todo, a apreensão encontrou 132 tabletes de maconha, que seriam entregues no bairro Carapina, na Serra, na Grande Vitória.
Os dois condutores e o material recolhido foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Com informações da TV Gazeta