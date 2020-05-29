Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de carros

PRF apreende mais de 100 quilos de maconha em trecho da BR 101 no ES

Agentes da PRF abordaram dois veículos suspeitos em Mimoso do Sul, por volta das 2h, desta sexta-feira (29) e encontraram a droga dentro dos porta-malas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 08:02

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 08:02

Os tabletes de maconha estavam dentro de caixas de papelão. A Apreensão ocorreu na BR 101, em Mimoso do Sul
Os tabletes de maconha estavam dentro de caixas de papelão. A apreensão ocorreu na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca 115 quilos de maconha, na BR 101 Sul, por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (29), no trecho da rodovia federal que corta o município de Mimoso do Sul, no quilômetro 461.
Os policiais desconfiaram de dois veículos que trafegavam muito próximos e realizaram a abordagem. A droga estava dentro de caixas de papelão nos porta-malas dos carros.

Veja Também

PRF apreende armas e munições dentro de carro na BR 101 em Sooretama

Policiais detidos em Vila Velha estavam afastados por problemas de saúde

Ao realizarem a abordagem, os agentes da PRF notaram um nervosismo acima do normal por parte dos motoristas dos dois veículos e, então, iniciaram uma revista. Rapidamente, a droga foi encontrada.
Ao todo, a apreensão encontrou 132 tabletes de maconha, que seriam entregues no bairro Carapina, na Serra, na Grande Vitória.
Os dois condutores e o material recolhido foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados