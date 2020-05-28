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Operação

PRF apreende armas e munições dentro de carro na BR 101 em Sooretama

Fiscalização faz parte da Operação Tamoios, que reforça o policiamento nas rodovias federais para o combate à criminalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:47

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:47

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas e munições em um carro na BR 101, em Sooretama, nesta quinta-feira (28)
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas e munições em um carro na BR 101, em Sooretama, nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (28) uma pistola e duas submetralhadoras de fabricação artesanal, além de uma bolsa com 27 munições. As armas estavam escondidas no interior de um carro que foi abordado no quilômetro 127 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado.
A PRF informou que a fiscalização faz parte da Operação Tamoios, que reforça o policiamento nas rodovias federais para o combate à criminalidade. Ainda segundo a PRF, agentes abordaram um carro com três ocupantes e, ao realizarem a revista do veículo, foram localizadas duas submetralhadoras de fabricação artesanal de calibre não identificado, além de uma pistola calibre 380 sem marca aparente e sem numeração. No interior do veículo também foi localizada uma bolsa contendo 27 munições intactas.
Segundo a PRF, a ocorrência será encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária de Linhares.

EM IBIRAÇU

A Polícia Rodoviária Federal informou também que, no quilômetro 211 da BR 101, agentes atenderam a um acidente sem vítimas e um dos veículos envolvidos tentou fugir em direção ao centro de Ibiraçu.
No caminho, segundo a PRF, os ocupantes do carro jogaram pela janela do carro uma Pistola 09 milímetros com sete munições e um revólver cal.38 da marca Rossi com seis munições. O veículo foi interceptado nas ruas da sede do município e os dois ocupantes detidos, um deles menor de idade.
A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária de Aracruz.

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