Com 3,4ºC em Domingos Martins, ES registra madrugada mais fria de 2020

A madrugada desta quinta-feira (28) foi a mais fria do ano no Espírito Santo. É o que comprovou um levantamento feito pela Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A temperatura mais baixa do Estado foi registrada no distrito de Aracê, município de Domingos Martins, onde os termômetros chegaram a 3,4 °C. Até então, o dia 10 de maio tinha sido o mais frio do ano na localidade, quando foram registrados 5,8 °C.
O frio, no entanto, não atingiu apenas a região Serrana do Estado. Na Grande Vitória, por exemplo, Vila Velha teve a madrugada mais fria do ano pelo segundo dia seguido. Já em Vitória, a madrugada de quarta-feira (27) foi a mais gelada: 15 °C. Nesta quinta (28), a mínima registrada na capital capixaba foi de 16 °C.
A atuação da massa de ar de origem polar pelo centro-sul do Brasil mantém as temperaturas amenas no Espírito Santo. Além do frio, ainda hoje ela deverá provocar queda significativa nos índices de Umidade Relativa do Ar em alguns trechos das regiões norte e noroeste, com índices ficando abaixo dos 30%. A tendência para os próximos dias é de tempo aberto e aumento das temperaturas pelo Estado, sem expectativa de chuva, por enquanto, disse o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.
APERITIVO PARA O INVERNO
O inverno no Hemisfério Sul começará no dia 20 de junho, às 18h43. De acordo com o meteorologista do Incaper, neste ano, teremos "inverno de verdade".
Este frio ainda no mês de maio é apenas um aperitivo do inverno. É claro que o frio impressiona bastante porque passamos por um período de estiagem (2014-2017), em que as massas de ar de origem polar não avançavam em direção ao Estado, mantendo as temperaturas elevadas para esta época por vários anos consecutivos. Porém, ainda pois temos que aguardar a discussão climática não há nenhuma tendência de comportamento anormal da estação. O que ocorre é que voltaremos a ter um comportamento do inverno normalizado, afirmou Ramos.
Ainda segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, no Espírito Santo, os meses que compreendem o período do inverno são os mais secos e frios do ano. O principal sistema meteorológico de atuação são as frentes frias, acompanhadas de massas de ar polar mais intensas que nas demais épocas do ano. Quando passam, essas massas de ar provocam a diminuição das temperaturas.