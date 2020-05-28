Onda de frio no ES: registros de gelo e termômetro marcando 2?°C

"Frio, muito frio, chega a doer quase. Não tem roupa que esquente". Essas foram as falas do grafiteiro Alexandre Altoé, de 28 anos, morador da gélida região de Santo Antônio da Serra, também conhecida como Providência, a cerca de cinco quilômetros do Centro de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Logo nas primeiras horas da manhã, o termômetro instalado na área da propriedade da família registrou a temperatura de 2 °C, às 6h50. O frio foi tanto, que ele relatou estar difícil dormir e até mesmo trabalhar.
"Olha, não tá fácil. Na noite anterior, marcou 4 °C. Hoje, 2 °C. Nesse ritmo, na próxima madrugada vai chegar a 0 °C (risos). Moramos em um vale e sempre esfria aqui, mas já fazia um tempo que não dava uma onda de frio como essa. Acredito que a noite que passou possa ter sido ainda mais fria de madrugada, mas não vou lá fora checar, porque não dá. Já tivemos temperaturas negativas aqui há alguns anos e acho que este ano pode ocorrer novamente, pois nem no inverno estamos ainda. Se não colocar muita roupa pesada e ficar perto da lareira, é complicado. Estou com dificuldades para trabalhar", contou Alexandre.
O morador de Venda Nova foi apenas um dos muitos internautas que registraram baixas temperaturas no Espírito Santo, especialmente. Em várias delas os marcadores dos termômetros se aproximaram do zero. Até mesmo a sempre quente Colatina entrou na lista.
FRIACA NO ES
SANTA TERESA
Uma das cidades mais frias do Estado, Santa Teresa, não passou ilesa à "friaca". No sítio do internauta Everton Moreira, deu até gelo na vegetação nesta manhã.