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Onda de frio no ES: registros de gelo e termômetro marcando 2?°C

Moradores de muitas regiões do ES registraram o frio intenso da madrugada desta quinta-feira (28).  Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:44

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:44

No interior de Venda Nova do Imigrante, o termômetro marcou 2 °C nesta manhã
No interior de Venda Nova do Imigrante, o termômetro marcou 2 °C nesta manhã Crédito: Alexandre Altoé
"Frio, muito frio, chega a doer quase. Não tem roupa que esquente". Essas foram as falas do grafiteiro Alexandre Altoé, de 28 anos, morador da gélida região de Santo Antônio da Serra, também conhecida como Providência, a cerca de cinco quilômetros do Centro de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Logo nas primeiras horas da manhã, o termômetro instalado na área da propriedade da família registrou a temperatura de 2 °C, às 6h50. O frio foi tanto, que ele relatou estar difícil dormir e até mesmo trabalhar.

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"Olha, não tá fácil. Na noite anterior, marcou 4 °C. Hoje, 2 °C. Nesse ritmo, na próxima madrugada vai chegar a 0 °C (risos). Moramos em um vale e sempre esfria aqui, mas já fazia um tempo que não dava uma onda de frio como essa. Acredito que a noite que passou possa ter sido ainda mais fria de madrugada, mas não vou lá fora checar, porque não dá. Já tivemos temperaturas negativas aqui há alguns anos e acho que este ano pode ocorrer novamente, pois nem no inverno estamos ainda. Se não colocar muita roupa pesada e ficar perto da lareira, é complicado. Estou com dificuldades para trabalhar", contou Alexandre.
A grama amanheceu praticamente congelada na localidade de Nossa Senhora do Carmo, em Domingos Martins
A grama amanheceu praticamente congelada na localidade de Nossa Senhora do Carmo, em Domingos Martins Crédito: Alexsander José Bull
O morador de Venda Nova foi apenas um dos muitos internautas que registraram baixas temperaturas no Espírito Santo, especialmente. Em várias delas os marcadores dos termômetros se aproximaram do zero. Até mesmo a sempre quente Colatina entrou na lista.

FRIACA NO ES

SANTA TERESA

Uma das cidades mais frias do Estado, Santa Teresa, não passou ilesa à "friaca". No sítio do internauta Everton Moreira, deu até gelo na vegetação nesta manhã.

DOMINGOS MARTINS

O tradicional termômetro da Pedra Azul marcou 4 °C nas primeiras horas a manhã desta quinta
O tradicional termômetro da Pedra Azul marcou 4 °C nas primeiras horas a manhã desta quinta Crédito: Giovanni Assumpção Polli

ALFREDO CHAVES

Perto das 6h da manhã, a internauta registrou 5,3 °C na localidade de São Martinho, em Alfredo Chaves
Perto das 6h da manhã, a internauta registrou 5,3 °C na localidade de São Martinho, em Alfredo Chaves Crédito: Priscila Hoffmann

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Em Conceição do castelo, o termômetro chegou aos 3 °C
Em Conceição do Castelo, o termômetro chegou aos 3 °C Crédito: Gilson dos Santos

COLATINA

O frio mudou o cenário de Colatina e o amanhecer na cidade foi diferente
O frio mudou o cenário de Colatina e o amanhecer na cidade foi diferente Crédito: Branca Malanquini

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