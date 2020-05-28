Onda de frio no ES: registros de gelo e termômetro marcando 2?°C

Logo nas primeiras horas da manhã, o termômetro instalado na área da propriedade da família registrou a temperatura de 2 °C , às 6h50. O frio foi tanto, que ele relatou estar difícil dormir e até mesmo trabalhar.

"Olha, não tá fácil. Na noite anterior, marcou 4 °C. Hoje, 2 °C. Nesse ritmo, na próxima madrugada vai chegar a 0 °C (risos). Moramos em um vale e sempre esfria aqui, mas já fazia um tempo que não dava uma onda de frio como essa. Acredito que a noite que passou possa ter sido ainda mais fria de madrugada, mas não vou lá fora checar, porque não dá. Já tivemos temperaturas negativas aqui há alguns anos e acho que este ano pode ocorrer novamente, pois nem no inverno estamos ainda. Se não colocar muita roupa pesada e ficar perto da lareira, é complicado. Estou com dificuldades para trabalhar", contou Alexandre.