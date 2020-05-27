Inpe emite alerta para onda de frio em 18 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para o Espírito Santo, alertando para uma onda de frio que pode atingir 18 cidades capixabas (veja abaixo a lista de municípios).
O aviso, válido até a manhã desta quinta-feira (28), informa que a temperatura será mais baixa no período noturno e atinge, principalmente, o Sul do Estado. Além do Espírito Santo, também receberam o aviso os municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
LISTA DE CIDADES DO ES INCLUÍDAS NO AVISO
- Alegre
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta temperaturas estarão em declínio em todo o Estado nesta quarta-feira (27), com destaque para as áreas mais elevadas das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.
Na Região Sul, mesmo com predomínio de sol, a mínima deve chegar a 12 °C. Já nas áreas mais altas da Região Serrana, a temperatura mínima pode alcançar os 9 °C. Na madrugada desta quinta-feira (28), o clima pode ficar ainda mais frio na região Serrana, alcançando os 8 °C.