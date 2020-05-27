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Aviso de atenção

Inpe emite alerta para onda de frio em 18 cidades do Espírito Santo

O aviso, válido até a manhã desta quinta-feira (28), informa que a temperatura será mais baixa no período noturno e atinge, principalmente, o Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 11:01

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 11:01

Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade da região Sul do Estado
Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da região Sul do Estado, está entre os municípios que podem ter onda de frio Crédito: Divulgação/PMCI
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para o Espírito Santo, alertando para uma onda de frio que pode atingir 18 cidades capixabas (veja abaixo a lista de municípios).
O aviso, válido até a manhã desta quinta-feira (28), informa que a temperatura será mais baixa no período noturno e atinge, principalmente, o Sul do Estado. Além do Espírito Santo, também receberam o aviso os municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

LISTA DE CIDADES DO ES INCLUÍDAS NO AVISO

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atilio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibatiba
  10. Ibitirama
  11. Irupi
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta temperaturas estarão em declínio em todo o Estado nesta quarta-feira (27), com destaque para as áreas mais elevadas das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.
Na Região Sul, mesmo com predomínio de sol, a mínima deve chegar a 12 °C. Já nas áreas mais altas da Região Serrana, a temperatura mínima pode alcançar os 9 °C. Na madrugada desta quinta-feira (28), o clima pode ficar ainda mais frio na região Serrana, alcançando os 8 °C.

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