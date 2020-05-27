Inpe emite alerta para onda de frio em 18 cidades do Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da região Sul do Estado, está entre os municípios que podem ter onda de frio

O aviso, válido até a manhã desta quinta-feira (28), informa que a temperatura será mais baixa no período noturno e atinge, principalmente, o Sul do Estado. Além do Espírito Santo, também receberam o aviso os municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.