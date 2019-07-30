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No Caparaó

Para proteger cães de rua do frio, amigos constroem casinhas em Guaçuí

"A casa está forrada com isopor e tábuas de pinos. Dormem uns quatro cães lá dentro", explicou José Roberto

Publicado em 

30 jul 2019 às 13:56

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 13:56

Dois amigos constroem casas para cães de rua em Guaçuí Crédito: (Foto Divulgação)
Assim como algumas pessoas se mobilizam para ajudar moradores em situação de rua nesta época do ano em que o frio é mais rígido, outras também pensam nos animais que não têm abrigo e passam a noite nas ruas e no relento. Em Guaçuí, na região do Caparaó, onde o frio é ainda mais intenso, dois amigos se uniram para ajudar os cães que não tem onde dormir.
A ideia de José Roberto e Joseph Costa Oliveira contagiou outras pessoas e, com doações, ele conseguiram construir uma casa, feita de metal, usando telhas galvanizadas, medindo 1,5 m de frente com 1,20 m de fundo. “A casa está forrada com isopor e tábuas de pinos. Dormem uns quatro cães lá dentro”, explicou José Roberto.
Além da ajuda com material, eles também receberam doações de ração e agora esperam mais parcerias para construir mais casas. José Roberto disse que uma casa desse porte custaria, em média, R$ 750,00 e o custo da feita por eles ficou, em média, R$ 500,00. Os amigos estão tentando também uma parceria com uma empresa em São Paulo que faz casas como esta, de materiais recicláveis.
Com a intensidade do frio na cidade, outros grupos de amigos também se organizam para ajudar animais. Taynara Faria faz parte de um grupo que ajuda cães e gatos que ficam nas ruas.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura de Guaçuí afirmou que está na busca de uma solução para a questão dos cachorros de rua, levando em conta que a Secretaria Municipal de Saúde não pode, legalmente, utilizar recursos do SUS, por exemplo, nesse serviço.
Desta forma, está buscando uma solução que atenda o que determina a lei e fique dentro das limitações financeiras do município, já que teria que usar recursos próprios para isso. Logo, tem analisado várias possibilidades e espera chegar a uma forma de atender a população quanto a essa demanda – que não é tão simples.

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