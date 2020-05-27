Neblina no lago e baixas temperaturas: os registros do frio no ES

A madrugada desta quarta-feira (27) foi de muito frio na Região Serrana do Espírito Santo. Leitores de A Gazeta enviaram fotos e vídeos que mostram temperaturas abaixo dos 10 graus bem no início da manhã.
A Vânia Santos gravou um vídeo em um hotel fazenda em Domingos Martins, em que os termômetros marcavam 6?°C, às 6h. Impressiona também uma pequena neblina que se formou em cima do lago, que fica na pousada.
VENDA NOVA
O artista plástico Alexandre Altoé, de Venda Nova do Imigrante, fez um registro do termômetro da casa por volta das 5h50, com a temperatura em 4ºC. Morador da região da Providência, ele conta que os últimos dias estão sendo bem frios. Por aqui ser um vale, faz muito frio. Hoje vou até cortar lenha para que a gente possa abastecer a lareira e aquecer um pouco mais a casa, contou.
SANTA TERESA
Também chegaram relatos de muito frio pelo aplicativo da TV Gazeta. O Everton Moreira enviou uma foto do termômetro marcando 4ºC na manhã desta quarta (27) no sítio onde mora na cidade de Santa Teresa. Ele também enviou um vídeo onde é possível observar pequenas formações de gelo em um gramado no local.
Teve registro de frio também em Santa Maria de Jetibá. O Frederico Reblin enviou duas fotos, uma do distrito de Garrafão, onde os termômetros marcavam 4?°C, e outra no Centro da cidade, com a temperatura na casa dos 9?°C.
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Incaper, os municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante registraram as menores temperaturas neste ano. Na estação de Aracê, em Domingos Martins, foi registrada a temperatura de 5,9ºC, ficando tecnicamente empatada com a mínima registrada no dia 10 de maio, que foi de 5,8ºC. Já em Venda Nova, a marca de 8,1ºC foi a menor temperatura de 2020 no município. A estação de Santa Teresa também registrou baixa temperatura, com 12,4ºC.
O Departamento de Meteorologia do Incaper informa que a queda nas temperaturas foi ocasionada pela atuação da massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Estado, depois da passagem da frente fria na última segunda-feira 25/05.