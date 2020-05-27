Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 4ºC!

Neblina no lago e baixas temperaturas: os registros do frio no ES

Leitores de A Gazeta enviaram fotos e vídeos que mostram temperaturas abaixo dos 10 graus no início da manhã desta quarta-feira (27). Teve até gelo na grama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:03

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:03

Frio no ES
Frio no ES Crédito: Montagem A Gazeta
A madrugada desta quarta-feira (27) foi de muito frio na Região Serrana do Espírito Santo. Leitores de A Gazeta enviaram fotos e vídeos que mostram temperaturas abaixo dos 10 graus bem no início da manhã.
A Vânia Santos gravou um vídeo em um hotel fazenda em Domingos Martins, em que os termômetros marcavam 6?°C, às 6h. Impressiona também uma pequena neblina que se formou em cima do lago, que fica na pousada.

Veja Também

Opções de moletom para ter conforto em casa e espantar os dias de frio

Inpe emite alerta para onda de frio em 18 cidades do Espírito Santo

VENDA NOVA

O artista plástico Alexandre Altoé, de Venda Nova do Imigrante, fez um registro do termômetro da casa por volta das 5h50, com a temperatura em 4ºC. Morador da região da Providência, ele conta que os últimos dias estão sendo bem frios. Por aqui ser um vale, faz muito frio. Hoje vou até cortar lenha para que a gente possa abastecer a lareira e aquecer um pouco mais a casa, contou.

SANTA TERESA

Também chegaram relatos de muito frio pelo aplicativo da TV Gazeta. O Everton Moreira enviou uma foto do termômetro marcando 4ºC na manhã desta quarta (27) no sítio onde mora na cidade de Santa Teresa. Ele também enviou um vídeo onde é possível observar pequenas formações de gelo em um gramado no local.
Teve registro de frio também em Santa Maria de Jetibá. O Frederico Reblin enviou duas fotos, uma do distrito de Garrafão, onde os termômetros marcavam 4?°C, e outra no Centro da cidade, com a temperatura na casa dos 9?°C.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper, os municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante registraram as menores temperaturas neste ano. Na estação de Aracê, em Domingos Martins, foi registrada a temperatura de 5,9ºC, ficando tecnicamente empatada com a mínima registrada no dia 10 de maio, que foi de 5,8ºC. Já em Venda Nova, a marca de 8,1ºC foi a menor temperatura de 2020 no município. A estação de Santa Teresa também registrou baixa temperatura, com 12,4ºC. 
O Departamento de Meteorologia do Incaper informa que a queda nas temperaturas foi ocasionada pela atuação da massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Estado, depois da passagem da frente fria na última segunda-feira 25/05.

Registros do frio na região Serrana do ES nesta quarta-feira (27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados