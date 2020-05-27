Neblina no lago e baixas temperaturas: os registros do frio no ES

Frio no ES Crédito: Montagem A Gazeta

A madrugada desta quarta-feira (27) foi de muito frio na Região Serrana do Espírito Santo . Leitores de A Gazeta enviaram fotos e vídeos que mostram temperaturas abaixo dos 10 graus bem no início da manhã.

A Vânia Santos gravou um vídeo em um hotel fazenda em Domingos Martins, em que os termômetros marcavam 6?°C, às 6h. Impressiona também uma pequena neblina que se formou em cima do lago, que fica na pousada.

Your browser does not support the video tag.

VENDA NOVA

O artista plástico Alexandre Altoé, de Venda Nova do Imigrante, fez um registro do termômetro da casa por volta das 5h50, com a temperatura em 4ºC. Morador da região da Providência, ele conta que os últimos dias estão sendo bem frios. Por aqui ser um vale, faz muito frio. Hoje vou até cortar lenha para que a gente possa abastecer a lareira e aquecer um pouco mais a casa, contou.

SANTA TERESA

Também chegaram relatos de muito frio pelo aplicativo da TV Gazeta. O Everton Moreira enviou uma foto do termômetro marcando 4ºC na manhã desta quarta (27) no sítio onde mora na cidade de Santa Teresa. Ele também enviou um vídeo onde é possível observar pequenas formações de gelo em um gramado no local.

Your browser does not support the video tag.

Teve registro de frio também em Santa Maria de Jetibá. O Frederico Reblin enviou duas fotos, uma do distrito de Garrafão, onde os termômetros marcavam 4?°C, e outra no Centro da cidade, com a temperatura na casa dos 9?°C.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Incaper, os municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante registraram as menores temperaturas neste ano. Na estação de Aracê, em Domingos Martins, foi registrada a temperatura de 5,9ºC, ficando tecnicamente empatada com a mínima registrada no dia 10 de maio, que foi de 5,8ºC. Já em Venda Nova, a marca de 8,1ºC foi a menor temperatura de 2020 no município. A estação de Santa Teresa também registrou baixa temperatura, com 12,4ºC.

O Departamento de Meteorologia do Incaper informa que a queda nas temperaturas foi ocasionada pela atuação da massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Estado, depois da passagem da frente fria na última segunda-feira 25/05.