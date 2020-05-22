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Inverno vem aí

Opções de moletom para ter conforto em casa e espantar os dias de frio

Peça traz conforto e estilo na medida certa para o inverno que vem aí. Pode ser usada para um passeio, mas também é perfeita para quem quer ficar em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:00

Blusa de moletom: para espantar os dias frios
Blusa de moletom: para espantar os dias frios Crédito: Reprodução
Para aqueles dias de temperatura mais baixa, em que bate aquela preguicinha, nada melhor do que apostar no conforto. Seja para ficar em casa,  seja para sair, o moletom é uma opção na medida certa para espantar o frio e garantir estilo.
Há versões coloridas, com personagens infantis, e outras mais estilosas, com estampas ousadas, pedras e brilho. 
O moletom nunca sai de moda. Por isso, não tenha medo de colocar um no seu guarda-roupa. Ele combina com tudo e vai bem até para usar em seu home office. 

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