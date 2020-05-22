Opções de moletom para ter conforto em casa e espantar os dias de frio

Blusa de moletom: para espantar os dias frios Crédito: Reprodução

Para aqueles dias de temperatura mais baixa, em que bate aquela preguicinha, nada melhor do que apostar no conforto. Seja para ficar em casa, seja para sair, o moletom é uma opção na medida certa para espantar o frio e garantir estilo.

Há versões coloridas, com personagens infantis, e outras mais estilosas, com estampas ousadas, pedras e brilho.

O moletom nunca sai de moda. Por isso, não tenha medo de colocar um no seu guarda-roupa. Ele combina com tudo e vai bem até para usar em seu home office.

Fizemos uma seleção com algumas opções de moletons, dos mais básicos aos mais fashion, com preços que vão de R$ 59,99 a R$ 3 mil. Confira lá!