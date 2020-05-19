T-shirts com mensagens motivacionais viram trend durante pandemia

Estampas delicadas e cheias de significado roubam a cena. Crédito: Carol Machado / Divulgação "Olu Olu"

Desde o início da pandemia, mensagens motivacionais e de conscientização têm ocupado diferentes espaços desde folhetos e conteúdos postados em redes sociais à projeções de frases em prédios. Algumas mensagens agradecem aos profissionais de saúde, outras reforçam os cuidados com a higiene, por exemplo. Frases de otimismo, como Nada dura para sempre". "Tudo é aprendizado e Aguente firme. Vamos vencer juntos também aparecem bastante.

Ao que tudo indica, chegou a hora de a moda fazer parte desse movimento. Máscaras diferenciadas e estilosas surgem para incentivar o uso do acessório e blusas com frases e estampas que carregam essas mensagens começam a aparecer timidamente para fortalecer essa luta de todos no enfrentamento à pandemia.

Em abril, o cantor Harry Styles colocou à venda, em seu site oficial, uma camisa estampada com as frases: Stay Home. Stay Safe. Protect Each Other. Em português, Fique em casa. Fique seguro. Protejam uns aos outros. A renda arrecadada com as camisetas é revertida para o Fundo de Resposta Solidária à Covid-19.

As camisas são vendidas por US$ 26 e podem ser adquiridas no site oficial do cantor. Crédito: Divulgação

Em momentos como esse, é mais importante do que nunca relembrar o poder das pessoas. Se você pode ajudar, por favor doe o que pode. Fique em casa, isolado e proteja os outros. Trate os outros com bondade, escreveu Harry em comunicado oficial.

Moda e solidariedade

E foi pensando nisso que a marca capixaba Olu Olu resolveu entrar na onda e passou a comercializar t-shirts que conscientizam suas clientes e seus seguidores sobre a importância do uso de máscara através de uma estampa muito especial e cheia de representatividade.

Luana Romanel é a diretora criativa da marca e conta que a ideia da peça surgiu a partir do desejo de ajudar outras pessoas. No começo da quarentena percebi o quanto as pessoas estavam ajudando as outras. Comecei a pensar como poderia fazer a minha parte e também ajudar, diz.

Além do valor simbólico das camisas, Luana fala sobre outro desafio: fazer a peça circular e atingir cada vez mais pessoas em tempos de crise. Vender na quarentena não é fácil, ninguém quer comprar mais uma blusinha. As pessoas estão em casa, com salários reduzidos e várias funções extras. Por isso, em meio a toda essa loucura pensei: vou criar uma t-shirt e doar parte do lucro para algum projeto. Pronto, decidido!, relembra empolgada.

"Decidi que uma parte do lucro das camisas iria alimentar pessoas" Luana Romanel - Diretora Criativa da Olu Olu

O projeto beneficiado se chama Kombi Fraterna, formado por um grupo que distribui refeições pelas ruas de Vitória.Depois das camisas prontas, conversei com a Paula França que faz parte de um projeto incrível e decidi que uma parte do lucro das camisas iria alimentar pessoas, conta a diretora de criação.