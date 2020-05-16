Máscara: "acessório" fundamental

Já existem várias opções pra se proteger sem perder o glamour. Crédito: Pinterest

A máscara tem sido um item fundamental nas nossas vidas a acabou despertando um lado criativo de diversos empreendedores.

Se nos países asiáticos, a máscara já é de uso recorrente, por questões culturais ou por medidas de saúde pública, no ocidente ela ainda é algo novo, e todos nós estamos nos adaptando ao uso desse acessório no nosso dia a dia.

Você pode ornar a estampa ou cor da máscara com o seu look. Crédito: Pinterest

Elas que por aqui sempre foram objetos de necessidade médica, agora estão virando uma extensão do nosso corpo a partir do momento que abrimos a porta de casa. Sem aviso, ela se tornou o “acessório” mais procurado do momento. Em um movimento de solidariedade, vimos as pessoas começaram a costurar em casa, para si, para família e para quem não tem.

O mesmo aconteceu com as marcas e hoje parece prática comum você receber uma máscara de presente na compra de qualquer produto.

Opções com mensagens de conscientização também começa a aparecer. Crédito: Pinterest

Há peças feitas de seda, jeans ou decoradas por lantejoulas. Tem também modelos super elaborados, com acabamento de laço, entre outras coisas.

Provavelmente teremos que usar máscaras até que uma vacina seja desenvolvida. Portanto, parece que vestir uma máscara ao sair de casa terá o mesmo tom de praticidade e normalidade de colocar os óculos escuros e também combinar com nossas roupas ou astral do dia.

Modelos minimalistas também têm seu charme. Crédito: Pinterest

Mas nunca podemos nos esquecer que este é um “acessório” criado pela necessidade e que também é um símbolo tanto de solidariedade quanto de dor. Não podemos transformá-la em um objeto de desejo e status.