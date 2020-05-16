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Dicas da Nanda

Máscara: "acessório" fundamental

"Há peças feitas de seda, jeans ou decoradas por lantejoulas. Tem também modelos super elaborados, com acabamento de laço, entre outras coisas"

Públicado em 

16 mai 2020 às 07:59
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

máscara
Já existem várias opções pra se proteger sem perder o glamour. Crédito: Pinterest
A máscara tem sido um item fundamental nas nossas vidas a acabou despertando um lado criativo de diversos empreendedores.
Se nos países asiáticos, a máscara já é de uso recorrente, por questões culturais ou por medidas de saúde pública, no ocidente ela ainda é algo novo, e todos nós estamos nos adaptando ao uso desse acessório no nosso dia a dia.
máscara
Você pode ornar a estampa ou cor da máscara com o seu look. Crédito: Pinterest
Elas que por aqui sempre foram objetos de necessidade médica, agora estão virando uma extensão do nosso corpo a partir do momento que abrimos a porta de casa. Sem aviso, ela se tornou o “acessório” mais procurado do momento. Em um movimento de solidariedade, vimos as pessoas começaram a costurar em casa, para si, para família e para quem não tem.
O mesmo aconteceu com as marcas e hoje parece prática comum você receber uma máscara de presente na compra de qualquer produto.
máscara
Opções com mensagens de conscientização também começa a aparecer. Crédito: Pinterest
Há peças feitas de seda, jeans ou decoradas por lantejoulas. Tem também modelos super elaborados, com acabamento de laço, entre outras coisas.
Provavelmente teremos que usar máscaras até que uma vacina seja desenvolvida. Portanto, parece que vestir uma máscara ao sair de casa terá o mesmo tom de praticidade e normalidade de colocar os óculos escuros e também combinar com nossas roupas ou astral do dia.
máscara
Modelos minimalistas também têm seu charme. Crédito: Pinterest
Mas nunca podemos nos esquecer que este é um “acessório” criado pela necessidade e que também é um símbolo tanto de solidariedade quanto de dor. Não podemos transformá-la em um objeto de desejo e status.
máscara
Independente da escolha, não deixe de se proteger. Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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