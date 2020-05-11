Pijamas estilosos roubam a cena na quarentena

Ivete apostou em um modelo pink com bolinhas e foi um sucesso Crédito: Reprodução / globoplay

Os atores Bruce Willis e Demi Moore, separados há mais de 20 anos, também entraram na onda e posaram de pijama igual com os filhos. E, claro, estamos todos felizes vendo que todo mundo é "gente como a gente" e ama um conforto. A universitária Leticia Viana conta que o pijama virou o "mood" de sua quarentena. "Eu não tiro mais, até comprei dois novos. Tomo banho, tiro um e coloco outro, depois o ciclo se repete", disse.

A foto de Bruce e Demi combinando com os filhos foi publicada por Talullah, filha do casal. Crédito: Reprodução Instagram

Não dá pra negar que o pijama é o dresscode mais confortável que existe, mas as marcas de homewear estão investindo cada vez mais pra que você não precise tirar o lookinho comfy nem pra atender aquela chamada de vídeo com a equipe do trabalho. A marca Intimissimi, por exemplo, apostou em opções em cetim e linho, que servem até para compor os looks pós-quarentena.

Confira a galeria com várias opções para comprar online e se jogue na tendência mais confortável de todas: