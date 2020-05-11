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Pijamas estilosos roubam a cena na quarentena

Quem nunca passou o dia todo de pijama neste período  de isolamento que atire a primeira pedra. Até cantora Ivete e outros famosos entraram na onda sem medo serem felizes. Opções descoladas e estilosas surgem pra você não precisar tirá-los pra nada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 17:27

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 17:27

Ivete apostou em um modelo pink com bolinhas e foi um sucesso
Ivete apostou em um modelo pink com bolinhas e foi um sucesso Crédito: Reprodução / globoplay
Look oficial da quarentena, muito provavelmente você já passou pelo menos um dia inteiro de pijama nesse isolamento. Mas você não está sozinha, a cantora Ivete fez até uma live para milhões de pessoas no último dia 25 usando um modelo rosa com poá. A busca pelo conjuntinho de Veveta disparou e as peças da marca Miss Victtoria esgotaram em poucos dias.
Os atores Bruce Willis e Demi Moore, separados há mais de 20 anos, também entraram na onda e posaram de pijama igual com os filhos. E, claro, estamos todos felizes vendo que todo mundo é "gente como a gente" e ama um conforto. A universitária Leticia Viana conta que o pijama virou o "mood" de sua quarentena. "Eu não tiro mais, até comprei dois novos. Tomo banho, tiro um e coloco outro, depois o ciclo se repete", disse.
A foto de Bruce e Demi combinando com os filhos foi publicada por Talullah, filha do casal.
A foto de Bruce e Demi combinando com os filhos foi publicada por Talullah, filha do casal. Crédito: Reprodução Instagram
Não dá pra negar que o pijama é o dresscode mais confortável que existe, mas as marcas de homewear estão investindo cada vez mais pra que você não precise tirar o lookinho comfy nem pra atender aquela chamada de vídeo com a equipe do trabalho. A marca Intimissimi, por exemplo, apostou em opções em cetim e linho, que servem até para compor os looks pós-quarentena.
Confira a galeria com várias opções para comprar online e se jogue na tendência mais confortável de todas:

Sleepwear na quarentena

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