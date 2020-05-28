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Vila Velha bate recorde de frio do ano pelo segundo dia seguido

Temperatura de 14,1 °C foi registrada por uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 12:15

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 12:15

Imagens de drone do Convento da Penha
Imagens de drone do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Rede Gazeta
O município de Vila Velha registrou, pelo segundo dia seguido, a noite mais fria do ano. Depois de a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na cidade marcar 14,6?°C na madrugada desta quarta (27), a temperatura baixou ainda mais nesta quinta (28), chegando à marca de 14,1?°C.
Vitória também teve uma madrugada com temperatura bem abaixo do comum. Ainda de acordo com o Inmet, a estação localizada na Ufes, no campus de Goiabeiras, registrou 16,4?°C.
As baixas temperaturas registradas no Estado desde o início da semana são por causa da atuação de uma massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Espírito Santo, de acordo com o Incaper. A previsão do órgão para esta quinta (28) era de que as temperaturas diminuíssem ainda mais, com destaque para as áreas mais elevadas das regiões Sul e Serrana. O que aconteceu já durante a madrugada.

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Segundo as medições do Inmet, Venda Nova do Imigrante registrou 7,3?°C, a menor temperatura do ano no município. Já a estação de Santa Teresa marcou a temperatura de 9,1?°C. 
Confira a lista das temperaturas registradas pelas estações do Inmet no Espírito Santo nesta quinta-feira (28)
  • Vitória (Goiabeiras) - 16,4 °C
  • Vila Velha - 14,1 °C
  • Venda Nova do Imigrante - 7,3 °C
  • Santa Teresa - 9,1 °C
  • Muniz Freire - 9,0 °C
  • Linhares - 15,7 °C
  • Marilândia - 12,3 °C
  • São Mateus - 15,7 °C
  • Nova Venécia - 12,2 °C
  • Ecoporanga - 12,1 °C
Em várias regiões do Espírito Santo o frio foi sentido pelos moradores. Leitores de A Gazeta enviaram fotos e vídeos mostrando a onda de frio na madrugada desta quinta (27), com termômetros residenciais marcando até 2ºC.

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