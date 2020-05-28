Vila Velha bate recorde de frio do ano pelo segundo dia seguido

As baixas temperaturas registradas no Estado desde o início da semana são por causa da atuação de uma massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Espírito Santo, de acordo com o Incaper. A previsão do órgão para esta quinta (28) era de que as temperaturas diminuíssem ainda mais, com destaque para as áreas mais elevadas das regiões Sul e Serrana. O que aconteceu já durante a madrugada.