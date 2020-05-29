Dois jovens são assassinados dentro de veículo, na Serra

Dois jovens foram assassinados dentro de um veículo, na madrugada desta sexta-feira (29), no bairro Palmeiras, na Serra. Segundo a Polícia Militar, populares não souberam informar quem cometeu o crime, nem a motivação do homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Ainda de acordo com a PM, o veículo em que as vítimas estavam não possuía restrição de furto ou roubo.
A Polícia Civil também foi acionada e informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem reconhecidos e liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.