Bandidos matam uma pessoa a tiros e deixam outras duas feridas em Andorinhas

Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Google Maps

Duas pessoas foram baleadas e uma foi morta a tiros na manhã do último domingo (31) no bairro Andorinhas , em Vitória. Um dia após o fato, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Pessoal , coronel Alexandre Ramalho, informou que o crime tem relação com a disputa pelo domínio de território para o tráfico de drogas. Ele afirmou que o caso está sendo investigado e que o veículo usado pelos atiradores para a ação já foi localizado.

No último domingo (31), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu informações de registros de disparos de arma de fogo em uma escadaria no bairro Andorinhas, em Vitória. Três pessoas foram baleadas e socorridas. As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas uma delas não resistiu. Quando a polícia chegou ao local, apurou que um grupo passou de carro atirando em direção à escadaria.

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (1º), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Pessoal, coronel Alexandre Ramalho, falou sobre o tráfico de drogas na região e sobre a importância de tentar inibir esse tipo de crime não apenas com a ação da polícia, mas com políticas sociais.

"A informação que nos chega é que, infelizmente, trata-se de guerra do tráfico de entorpecentes, que inclui Bairro da Penha, Andorinhas, Morro do Macaco, Resistência, bairros que compõem o Complexo da Penha, onde existe uma rivalidade muito forte por pontos de vendas para o tráfico de drogas. Onde o ponto é mais rentável, acaba tendo esse confronto armado. Ontem foi mais uma lastimável cena, que envolve essa garotada de 12 a 21 anos, afastada completamente de pareceres educacionais, religiosos, sociais, e que precisam de uma outra ferramenta além da ação policial para conduzi-los em uma vertente diferente do tráfico de entorpecentes", afirmou.

CARRO USADO NO CRIME É LOCALIZADO

O secretário completou que polícia já está investigando o caso e que o veículo usado na ação foi localizado. Dentro do carro, havia munições de arma de fogo.

"Agora cabe à investigação. Com certeza (os criminosos) serão presos, mas cabe o encaminhamento social para todos esses jovens que estão trazendo esses transtornos, essa tristeza para a comunidade, como essa comunidade que sofre agora, que é Andorinhas. Continuamos com o nosso trabalho forte e firme em cima de indivíduos que trazem esses transtornos à comunidade e continuaremos fazendo nosso papel policial, mas é importante um outro encaminhamento para que esses jovens enxerguem a vida numa outra perspectiva que não seja o tráfico de entorpecentes", afirmou.

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