Polícia apreende suspeito de matar mulher devido a leis do tráfico na Serra

Titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar Crédito: Reprodução / Polícia Civil

Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Ana Paula de Farias Santana, de 22 anos, assassinada em 5 de janeiro deste ano em um imóvel abandonado com cerca de outras 15 pessoas, no bairro Nova Carapina I, na Serra . Um jovem de 18 anos foi apreendido na última quarta-feira (27) por suspeita de participar do assassinato quando ainda tinha 17 anos. As investigações mostram que a mulher foi morta por suspeita de praticar furtos no bairro, indo contra as leis impostas pelo tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM), a casa onde a vítima foi morta é usada por usuários de drogas para consumo de entorpecentes. A polícia afirma que Ana Paula era dependente química e, para sustentar o vício, estava praticando pequenos furtos no bairro Nova Carapina I.

LEIS DO TRÁFICO

"A linha de investigação principal foi: por ela estar praticando pequenos furtos, o tráfico de modo geral não coaduna com esse tipo de atitude. Começamos a investigar, com muito respaldo do 181 (Disque-denúncia), e com as diligências, conseguimos ligar os nomes e fazer essa ligação dela ter sido executada em virtude dela estar praticando furtos na região e estar prejudicando a comercialização de drogas ali", afirma.

OUTRAS PRISÕES

A delegada conta que na última quinta-feira (21), durante a Operação Caim , a polícia prendeu outro suspeito de matar Ana Paula: um homem, de 30 anos, detido em Vista da Serra, na Serra, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima, além da corrupção de menores.