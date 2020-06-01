Fim da primeira tarde de junho tem cores diferentes no céu do ES

O sexto mês do ano chegou e com ele um belo fim de tarde, em várias partes do Espírito Santo. Moradores de Vitória, Serra, Vila Velha e Aracruz registraram, em fotos, os tons de rosa e roxo no céu durante o entardecer desta segunda-feira (1).
Primeiro dia de junho oferece um lindo fim de tarde no Espírito Santo
Apesar da previsão de baixas temperaturas durante o mês de junho, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que a cor do céu não tem relação direta com o frio sentido por capixabas nos últimos dias - e que deve ter sequência nas próximas semanas. Segundo ele a "coloração envolve a presença de componentes que estão presentes na atmosfera".