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Fim da primeira tarde de junho tem cores diferentes no céu do ES

Moradores de Vitória, Serra, Vila Velha e Aracruz registraram, em fotos, os tons no céu durante o entardecer desta segunda (1)

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 18:36
Bela imagem do Mestre Álvaro no fim da tarde de segunda-feira (1)
Bela imagem do Mestre Álvaro no fim da tarde de segunda-feira (1) Crédito: Darshany Loyola
O sexto mês do ano chegou e com ele um belo fim de tarde, em várias partes do Espírito Santo. Moradores de Vitória, SerraVila Velha e Aracruz registraram, em fotos, os tons de rosa e roxo no céu durante o entardecer desta segunda-feira (1).

Primeiro dia de junho oferece um lindo fim de tarde no Espírito Santo

Apesar da previsão de baixas temperaturas durante o mês de junho, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que a cor do céu não tem relação direta com o frio sentido por capixabas nos últimos dias - e que deve ter sequência nas próximas semanas. Segundo ele a "coloração envolve a presença de componentes que estão presentes na atmosfera".

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