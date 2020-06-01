Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Depois de dias frios neste fim de maio, o mês de junho - marcado pelo início do inverno a partir do dia 20 -, deve dar sequência a esse período e registrar baixas temperaturas no Espírito Santo. É o que aponta as projeções do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Historicamente um mês mais frio e seco, junho deve ser marcado pelas passagens de frentes frias pelo Brasil, que podem chegar ao Espírito Santo e causar dias gelados, como os sentidos pelos capixabas na última semana.
Segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, o mês é considerado a transição para o período mais frio do ano. A média de temperatura para o período na Grande Vitória gira em torno de 20?°C a 27?°C. Na Região Serrana, essa média é ainda menor, de 10?°C a 23?°C.
No entanto, a possibilidade da chegada de frentes frias acompanhadas de uma massa de ar polar, pode reduzir essas temperaturas ainda mais, com registros parecidos com os da última semana no Estado, onde até o recorde de frio no ano foi registrado em Domingos Martins, com 3,4?°C.
"Nessas condições, podemos ter temperaturas na casa dos 14?°C na Região Metropolitana, como tivemos nos últimos dias. Na Região Serrana, a mínima pode ir abaixo de 5?°C, chegando a 4?°C, 3?°C "
GEADA E NEVOEIRO NA REGIÃO SERRANA
Na Região Serrana, Ramos afirmou que fenômenos registrados nos últimos dias podem se repetir, como geada e a formação de nevoeiros.
Fenômenos como geada e nevoeiros na Região Serrana são muito comuns nessa época do ano. A geada, a princípio é mais tranquila. Temos formação dessas camadas de gelo em plásticos e plantações, mas, nos primeiros raios de sol, já derretem e as condições voltam ao normal. A questão do nevoeiro, principalmente no início da manhã, para quem tem a necessidade de se deslocar de carro, deve redobrar a atenção, para evitar acidentes, disse.
CHUVA MENOS INTENSA
Sobre a possibilidade de chuvas, o meteorologista afirmou que, por se tratar de um mês em que se inicia um período mais seco, as pancadas devem acontecer de forma ocasional e de baixa intensidade. Análises climáticas feitas para todo o trimestre serão divulgadas nos próximos dias, já com as projeções do inverno, e mais detalhes serão informados.