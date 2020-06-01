Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Pedra Azul Crédito: Marcelo Prest

Depois de dias frios neste fim de maio , o mês de junho - marcado pelo início do inverno a partir do dia 20 -, deve dar sequência a esse período e registrar baixas temperaturas no Espírito Santo. É o que aponta as projeções do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Historicamente um mês mais frio e seco, junho deve ser marcado pelas passagens de frentes frias pelo Brasil, que podem chegar ao Espírito Santo e causar dias gelados, como os sentidos pelos capixabas na última semana.

Segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, o mês é considerado a transição para o período mais frio do ano. A média de temperatura para o período na Grande Vitória gira em torno de 20?°C a 27?°C. Na Região Serrana, essa média é ainda menor, de 10?°C a 23?°C.

"Nessas condições, podemos ter temperaturas na casa dos 14?°C na Região Metropolitana, como tivemos nos últimos dias. Na Região Serrana, a mínima pode ir abaixo de 5?°C, chegando a 4?°C, 3?°C " Hugo Ramos - Coordenador de Meteorologia do Incaper

GEADA E NEVOEIRO NA REGIÃO SERRANA

Na Região Serrana, Ramos afirmou que fenômenos registrados nos últimos dias podem se repetir, como geada e a formação de nevoeiros.

Fenômenos como geada e nevoeiros na Região Serrana são muito comuns nessa época do ano. A geada, a princípio é mais tranquila. Temos formação dessas camadas de gelo em plásticos e plantações, mas, nos primeiros raios de sol, já derretem e as condições voltam ao normal. A questão do nevoeiro, principalmente no início da manhã, para quem tem a necessidade de se deslocar de carro, deve redobrar a atenção, para evitar acidentes, disse.

CHUVA MENOS INTENSA

Sobre a possibilidade de chuvas, o meteorologista afirmou que, por se tratar de um mês em que se inicia um período mais seco, as pancadas devem acontecer de forma ocasional e de baixa intensidade. Análises climáticas feitas para todo o trimestre serão divulgadas nos próximos dias, já com as projeções do inverno, e mais detalhes serão informados.