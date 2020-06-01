Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegada do inverno

Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

O meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, afirma que frentes frias que devem chegar ao Estado neste mês podem causar temperaturas de até 3?°C na Região Serrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 12:18

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 12:18

Pedra Azul
Pedra Azul Crédito: Marcelo Prest
Depois de dias frios neste fim de maio, o mês de junho - marcado pelo início do inverno a partir do dia 20 -, deve dar sequência a esse período e registrar baixas temperaturas no Espírito Santo. É o que aponta as projeções do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Historicamente um mês mais frio e seco, junho deve ser marcado pelas passagens de frentes frias pelo Brasil, que podem chegar ao Espírito Santo e causar dias gelados, como os sentidos pelos capixabas na última semana.
Segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, o mês é considerado a transição para o período mais frio do ano. A média de temperatura para o período na Grande Vitória gira em torno de 20?°C a 27?°C. Na Região Serrana, essa média é ainda menor, de 10?°C a 23?°C.

Veja Também

Será que já nevou no Espírito Santo? Fomos atrás dessa história

Com 3,4ºC em Domingos Martins, ES registra madrugada mais fria de 2020

No entanto, a possibilidade da chegada de frentes frias acompanhadas de uma massa de ar polar, pode reduzir essas temperaturas ainda mais, com registros parecidos com os da última semana no Estado, onde até o recorde de frio no ano foi registrado em Domingos Martins, com 3,4?°C.
"Nessas condições, podemos ter temperaturas na casa dos 14?°C na Região Metropolitana, como tivemos nos últimos dias. Na Região Serrana, a mínima pode ir abaixo de 5?°C, chegando a 4?°C, 3?°C "
Hugo Ramos - Coordenador de Meteorologia do Incaper

GEADA E NEVOEIRO NA REGIÃO SERRANA

Na Região Serrana, Ramos afirmou que fenômenos registrados nos últimos dias podem se repetir, como geada e a formação de nevoeiros.
Fenômenos como geada e nevoeiros na Região Serrana são muito comuns nessa época do ano. A geada, a princípio é mais tranquila. Temos formação dessas camadas de gelo em plásticos e plantações, mas, nos primeiros raios de sol, já derretem e as condições voltam ao normal. A questão do nevoeiro, principalmente no início da manhã, para quem tem a necessidade de se deslocar de carro, deve redobrar a atenção, para evitar acidentes, disse.

CHUVA MENOS INTENSA

Sobre a possibilidade de chuvas, o meteorologista afirmou que, por se tratar de um mês em que se inicia um período mais seco, as pancadas devem acontecer de forma ocasional e de baixa intensidade. Análises climáticas feitas para todo o trimestre serão divulgadas nos próximos dias, já com as projeções do inverno, e mais detalhes serão informados. 

Registros do frio na região Serrana do ES nesta quarta-feira (27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados