Operação 'La Casa de Papel' prende suspeitos de roubar posto no ES

Na casa de um dos detidos, a Polícia Civil encontrou uma máscara da série La Casa de Papel, que foi utilizada no dia do crime Crédito: Divulgação PCES

A Polícia Civil deflagrou a operação La Casa de Papel, nesta quarta-feira (3). Dois homens, um de 34 e outro de 18 anos, foram presos nos bairros Interlagos e Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Já um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Honório Fraga, em Colatina, Noroeste do Estado. Eles são suspeitos de roubar um posto de gasolina em março deste ano.

O suspeito mais velho era funcionário do estabelecimento e facilitou o crime passando as informações. Na ocasião, aproximadamente R$ 8 mil, em espécie, foram roubados. Na casa do detido, encontramos provas do crime, inclusive a máscara da série La Casa de Papel, que foi utilizada, explicou o chefe da da 16ª Delegacia Regional de Linhares , delegado Fabrício Lucindo.

As investigações foram iniciadas pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), de Linhares, mas a operação contou com o apoio dos policiais civis de Sooretama, Rio Bananal, Linhares e da Deic de Colatina.

Se a população souber de algum estabelecimento comercial ou pessoa que tenha sido vítima desses suspeitos, que praticavam os crimes utilizando essa máscara, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181, reforçou Fabrício Lucindo.