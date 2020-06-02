'O que eles fazem nas comunidades é covardia', diz secretário do ES sobre bandidos

Demos um foco na inteligência. Tivemos a operação preventiva, a Operação Visibilidade. A operação preventiva não nos interessa o resultado. Queremos estar visíveis aos olhos de quem paga os impostos, próximos das comunidades onde tem acontecido homicídios. O infrator, ao ver a polícia atuando, deixa de cometer a infração. E temos as operações repressivas, como a Operação Caim. Conseguimos ir atrás de homicidas e traficantes. No mês de abril conseguimos prender 157 homicidas. Esse camarada sendo preso em abril traz um reflexo positivo para o mês de maio. Mostramos que estamos atrás deles. Reunimos as informações das comunidades, do disque-denúncia. Temos que nos dividir nesse trabalho entre a operação preventiva e a repressiva. Temos que literalmente partir para cima deles, incomodar o traficante, o homicida. Não podem ficar ostentando armas e bailes, temos que incomodar o camarada o tempo todo. O que eles fazem nas comunidades é uma covardia. Isso permitiu que nós quebrássemos a curva de crescimento de homicídios no Estado. Tivemos 94 em janeiro, 110 em fevereiro e 140 em março. Em abril, já caiu para 94 e, em maio, foram 76.