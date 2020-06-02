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Crime em Marechal Floriano

Mulher é presa em Cariacica por permitir estupro coletivo de menina de 11 anos

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 37 anos que era vizinha da vítima e permitiu que o abuso acontecesse na casa dela. Essa é a segunda prisão do caso  ocorrido há 10 anos  e, agora, a polícia procura outros três envolvidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 13:20

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 13:20

Delegacia de Marechal Floriano - Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de um menino na região Serrana do ES
Delegacia de Marechal Floriano - Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de um menino na região Serrana do ES Crédito: Polícia Civil
Dez anos após um crime brutal em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, onde uma menina de 11 anos foi vítima de um estupro coletivo, a Polícia Civil prendeu uma das envolvidas: uma mulher de 37 anos que era vizinha da vítima e permitiu que o abuso acontecesse na cada dela. Essa é a segunda prisão do caso. Agora, a polícia procura outros três envolvidos. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no país

De acordo com o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, titular da delegacia de Marechal Floriano, a detida era dona da residência onde o crime aconteceu, em 2010. Ela permitiu que o companheiro e outros homens abusassem sexualmente da vizinha, uma menina de 11 anos, contou.
Ainda segundo o delegado, na época do crime a mulher chegou a ficar presa por sete meses e, ao sair da cadeia, mudou-se para Cariacica, na Grande Vitória. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mulher é condenada por estupro de vulnerável.
A equipe de investigações tomou conhecimento do mandado de condenação. Nós fizemos pesquisas e o serviço de inteligência apontou a localização da detida. Ela foi condenada por estupro de vulnerável por ter se omitido diante dos abusos sofridos pela criança, disse Pascoal.
O namorado da detida já estava preso por outro crime  não divulgado pela polícia  e também responde pelo estupro. Um dos autores do crime morreu e, segundo investigadores da delegacia, a polícia agora procura outros três condenados que participaram da ação contra a menina de 11 anos. Todos os envolvidos já foram identificados e serão presos assim que encontrados, afirmou o delegado.
A mulher de 37 anos presa foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC), onde permanece à disposição da Justiça.

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