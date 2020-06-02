Mulher é presa em Cariacica por permitir estupro coletivo de menina de 11 anos

Delegacia de Marechal Floriano - Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de um menino na região Serrana do ES Crédito: Polícia Civil

Dez anos após um crime brutal em Marechal Floriano , na Região Serrana do Estado, onde uma menina de 11 anos foi vítima de um estupro coletivo, a Polícia Civil prendeu uma das envolvidas: uma mulher de 37 anos que era vizinha da vítima e permitiu que o abuso acontecesse na cada dela. Essa é a segunda prisão do caso. Agora, a polícia procura outros três envolvidos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no país

De acordo com o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, titular da delegacia de Marechal Floriano, a detida era dona da residência onde o crime aconteceu, em 2010. Ela permitiu que o companheiro e outros homens abusassem sexualmente da vizinha, uma menina de 11 anos, contou.

Ainda segundo o delegado, na época do crime a mulher chegou a ficar presa por sete meses e, ao sair da cadeia, mudou-se para Cariacica, na Grande Vitória. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mulher é condenada por estupro de vulnerável.

A equipe de investigações tomou conhecimento do mandado de condenação. Nós fizemos pesquisas e o serviço de inteligência apontou a localização da detida. Ela foi condenada por estupro de vulnerável por ter se omitido diante dos abusos sofridos pela criança, disse Pascoal.

O namorado da detida já estava preso por outro crime  não divulgado pela polícia  e também responde pelo estupro. Um dos autores do crime morreu e, segundo investigadores da delegacia, a polícia agora procura outros três condenados que participaram da ação contra a menina de 11 anos. Todos os envolvidos já foram identificados e serão presos assim que encontrados, afirmou o delegado.